Mladen Zizovic morto a 44 anni: è crollato in campo durante la partita, giocatori sconvolti

4 Novembre 2025

Mladen Zizovic si è accasciato sul terreno di gioco e per lui non c’è stato più nulla da fare. L’allenatore 44enne del Radnicki 1923 era in panchina per guidare i suoi in una partita del massimo campionato serbo contro il Mladost, quando ha accusato un malore. Non c’è stato nulla da fare per lui, morto durante il trasporto in ospedale. Scene tragiche sul terreno di gioco, con calciatori e addetti ai lavori disperati per quanto accaduto e sotto shock.

Mladen Zizovic era una vera e propria istituzione nel calcio bosniaco. Il classe 1980 ha dedicato la sua vita al pallone, prima da giocatore vestendo le casacche di diversi club tra Bosnia e Albania, come Mladost Velika Obarska, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana e Banja Luka. Da centrocampista è riuscito anche ad arrivare in nazionale, dove ha collezionato quattro presenze.

Da allenatore ha poi guidato le squadre del Radnik Bijeljina, dello Zrinjski, dello Sloboda Tuzla e dello Škupji in Macedonia del Nord. Ottimi risultati con il Banja Luka, che ha condotto alla prima storica vittoria in Europa contro l’Egnatia nelle qualificazioni di Champions League. Il Banja ha poi ben figurato nella fase a gironi della Conference League, fermandosi solo agli ottavi contro il Rapid Vienna. Nel luglio 2025 è arrivato l’addio al Banja per approdare al Radnicki 1923 nella massima lega serba. Qui, purtroppo, la sua carriera si è conclusa nel modo più tragico.

