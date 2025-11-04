Scudetto, l’Inter stacca in quota il Napoli: per i bookie il Milan si inserisce nella lotta al tricolore

ROMA – La vittoria – seppur molto sofferta – dell’Inter a Verona fa volare l’Inter. I nerazzurri si portano a un solo punto di distacco in classifica dal Napoli capolista – fermato sullo 0-0 al Maradona dal Como di Fabregas – e per i bookmaker la squadra di Cristian Chivu si conferma in pole per la vittoria dello scudetto, come riporta Agipronews: quote che passano dai 2,32 della scorsa rilevazione agli attuali 2,07 su 888sport e 2,25 su Snai. Discorso inverso, invece, per i campani di Antonio Conte, salvati ancora una volta da Milinkovic-Savic, al secondo rigore consecutivo parato in campionato: si conferma a 3,50 per il bis del Napoli. Si avvicina, invece, il Milan di Massimiliano Allegri, che batte 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini nel big match della decima giornata di campionato: il ventesimo scudetto rossonero è in lavagna a 3,75, con i giallorossi che invece perdono terreno e salgono da 9 a 15, stessa quota – in calo rispetto ai 25 offerti la scorsa settimana – della Juventus di Luciano Spalletti, capace di centrare i tre punti al debutto come nuovo allenatore dei bianconeri.
FP/Agipro