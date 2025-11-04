BOLLETTANDO

Scudetto, l’Inter stacca in quota il Napoli: per i bookie il Milan si inserisce nella lotta al tricolore

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 54 sec read

ROMA – La vittoria – seppur molto sofferta – dell’Inter a Verona fa volare l’Inter. I nerazzurri si portano a un solo punto di distacco in classifica dal Napoli capolista – fermato sullo 0-0 al Maradona dal Como di Fabregas – e per i bookmaker la squadra di Cristian Chivu si conferma in pole per la vittoria dello scudetto, come riporta Agipronews: quote che passano dai 2,32 della scorsa rilevazione agli attuali 2,07 su 888sport e 2,25 su Snai. Discorso inverso, invece, per i campani di Antonio Conte, salvati ancora una volta da Milinkovic-Savic, al secondo rigore consecutivo parato in campionato: si conferma a 3,50 per il bis del Napoli. Si avvicina, invece, il Milan di Massimiliano Allegri, che batte 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini nel big match della decima giornata di campionato: il ventesimo scudetto rossonero è in lavagna a 3,75, con i giallorossi che invece perdono terreno e salgono da 9 a 15, stessa quota – in calo rispetto ai 25 offerti la scorsa settimana – della Juventus di Luciano Spalletti, capace di centrare i tre punti al debutto come nuovo allenatore dei bianconeri.
 
Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

