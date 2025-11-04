BOLLETTANDO

Champions League, il Napoli cerca il riscatto contro l’Eintracht: per i bookie “1” avanti al Maradona, Hojlund prenota un gol in quota

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 1 min read

ROMA – Due sconfitte nelle prime tre partite di Champions League, il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte con l’obbligo di vincere per dare slancio alla sua fase campionato. La squadra di Conte è in serie positiva da tre partite in Serie A e per i bookie è favorita al Diego Maradona: come riporta Agipronews, l’1 si gioca a 1,60 su Goldbet e Better, mentre pareggio e successo della squadra di Toppmoller sono in lavagna nell’ordine a 4,25 e 5. Le ultime due partite dei partenopei si sono concluse con meno di tre reti complessive, come le ultime tre con in campo l’Eintracht Francoforte: gli esperti puntano comunque sull’Over per questa sfida, visto a 1,53, mentre l’Under è fissato addirittura a 2,35. L’ultimo scontro diretto in casa del Napoli è finito 3-0 per la squadra campana: questo risultato esatto è proposto a 12, mentre quello favorito è l’1-1, che è fissato a 7,25 ed è preferito allo 0-0 (15). Il 2-1 e il 2-0 sono in lavagna rispettivamente a 8 e 9, mentre le quote si alzano in caso di affermazione dell’Eintracht: lo 0-1 e lo 0-2 valgono entrambi 15.
 
MARCATORI Conte – orfano del lungodegente De Bruyne – dovrebbe riproporre come terminale offensivo Hojlund, già decisivo al “Maradona” con la sua doppietta allo Sporting. L’attaccante danese (che si ritroverà di fronte il fratello Oscar) in gol si gioca a 2,40, mentre la presenza di Scott McTominay – due centri in Champions e altrettanti in campionato – nel tabellino dei marcatori è invece in lavagna a 2,75. Nell’Eintracht Francoforte i riflettori sono puntati su Burkardt, autore di otto gol in stagione: un suo sigillo è proposto a 3,50, quello di Mario Gotze a 7,50.
 
RED/Agipro
 
 
 

Vincenzo Letizia

