Rossi, Uccella, Cirillo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Rossi: “Battaglia politica e strisciante con l’Inter, Conte è l’unico argine a difesa del Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Angelo Rossi: “Conte carico in conferenza stampa? Fa parte della sua dialettica. Capisco Conte, evidenzia ancora certe cose che non vanno. Questo significa che c’è una guerra strisciante di nervi, di politica calcistica. Dopo l’episodio di Napoli l’Inter ha avuto due episodi arbitrali favorevoli. Deve pensarci Conte a sollevare il tema, perché ha ragione a parlare di confusione in tema arbitrale. La cessione di Raspadori? È stata una scelta tecnica. Ci hanno detto che lui di fronte alla prospettiva di essere un titolare sarebbe andato via. Alla fine ha fatto questa scelta anche senza la certezza di un posto. Io lo avrei ceduto solo se Lucca avesse dato qualche garanzia in più. Però l’ex Udinese permette di far salire la squadra, ma il problema è stato l’infortunio di Lukaku che ha sconvolto i piani. Raspadori portava un altro tipo di gioco sul quale il Napoli non ha puntato. Per caratteristiche Hojlund, ad esempio, somiglia di più al belga. Il gol di Maradona alla Juventus? Quello di 40 anni fa è il più difficile e il più importante, e sicuramente tra i tre più belli di Diego con la maglia azzurra”.

Cirillo: “Conte dovrebbe dare qualche risposta anche sui tanti infortuni”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di “Areanapoli.it” Luca Cirillo: “Servirebbero spiegazioni sui tanti infortuni. Conte fa un ottimo lavoro ma è chiaro che c’è qualcosa che non va. Ce ne sono troppi. Mi risulta che Conte segue direttamente il lavoro della preparazione fisica. La squadra lavora molto e questo molto probabilmente incide. Arrivano voci di calciatori spremuti, ma se la squadra è prima è Conte ad avere ragione. Mi piacerebbe, però, che si assumesse la responsabilità di questi continui problemi fisici. Mi aspetterei qualche risposta in più da Conte su questo tema, che secondo me non viene affrontato in maniera approfondita”.

Uccella: “A Tortona la peggior partita di Mitrou-Long con Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Canale 21 Davide Uccella con il consueto punto basket: “Il Napoli ha perso a Tortona una partita strana, dove gli avversari non hanno fatto moltissimo in più eppure hanno vinto. Azzurri deludenti sotto la lunetta, che hanno sofferto in transizione e hanno costruito poco o nulla. Mitrou-Long credo che abbia fatto la sua peggior partita con Napoli. Questa è stata sicuramente una performance negativa che ha condizionato la squadra. Il Napoli è una squadra che ha bisogno di ritmo e di velocità, quando ci si ferma qualcosa si perde. C’è stata una giornata storta, ma la sensazione è che lui si è limitato a fare poco. Anche Caruso non è stato in grado di incidere quando è entrato. Preoccupa la scarsa reazione della squadra”.

Fabbroni: “Conte si è meridionalizzato e mette la divisa da battaglia. Con l’Eintracht c’è solo la vittoria”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Conte si è meridionalizzato. Al Napoli serve un allenatore così. Lui ha in testa questo obiettivo: far vincere a una squadra diversa da Inter, Juventus e Milan due volte di fila lo scudetto. L’allenatore sa bene che c’è un’insofferenza per il Napoli che diventa modello per il calcio italiano. Lui si mette questa divisa da battaglia: lo ha fatto nelle ultime dieci partite dello scorso anno. In questa stagione era partito con idee importanti, ma gli infortuni stanno creando grosse difficoltà. Inoltre la classe arbitrale è in confusione totale. È un caos che non sta facendo bene al calcio italiano. I tifosi e i giovani vogliono chiarezza, vogliono regole da seguire. Siamo in un campionato che comunque vede un Napoli primo da solo in classifica. Un torneo caldo ed equilibrato, seppur scarso dal punto di vista della qualità del gioco. Sarebbe un errore pensare che l’Eintracht sia una squadra di livello medio. È invece una squadra di buon livello, ma questa è una partita che va vinta con una prestazione giocata, costruendo azioni offensive”

