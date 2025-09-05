De Bruyne: “Al sud tutti tifano Napoli, il club può crescere ancora”

Non sbaglia il Belgio contro il Liechtenstein nella gara valida per la qualificazione ai Mondiali, vinta per 6-0 dalla formazione allenata da Rudi Garcia.

Gara che era stata anticipata da una novità, ovvero la decisione del c.t. dei Diavoli Rossi di affidare la fascia di capitano a Youri Tielemans, “togliendola” a Kevin De Bruyne.

Decisione che non ha influenzato nè la squadra nè il centrocampista, che ha segnato anche un gol.

Di questo ma soprattutto della sua nuova esperienza al Napoli ha parlato il giocatore ex Manchester City nell’intervista post partita rilasciata ai microfoni di “Sporsza“, canale d’informazione belga.

Belgio, le parole di De Bruyne sul capitano e sul Napoli

Prima di tutto, KDB ha voluto chiarire la situazione capitano: “Garcia ha parlato con me e con Lukaku in settimana. È stata una decisione presa anche in previsione del futuro, dunque coerente e a lungo termine. Va bene, non c’è problema“.

Poi, il giocatore ha parlato dei suoi primi mesi a Napoli: “La preseason è stata faticosa, ma sto bene e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come prima del trasloco. Il calcio è sempre calcio, rispetto all’Inghilterra forse si lavora un po’ più di gruppo. Ma il calcio è calcio. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è incredibile. Credo che questo club possa crescere ancora molto, facendo nascere qualcosa di grande“.