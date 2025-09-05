IN EVIDENZA

De Bruyne: “Al sud tutti tifano Napoli, il club può crescere ancora”

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 1 min read

Non sbaglia il Belgio contro il Liechtenstein nella gara valida per la qualificazione ai Mondiali, vinta per 6-0 dalla formazione allenata da Rudi Garcia.

Gara che era stata anticipata da una novità, ovvero la decisione del c.t. dei Diavoli Rossi di affidare la fascia di capitano a Youri Tielemans, “togliendola” a Kevin De Bruyne.

Decisione che non ha influenzato nè la squadra nè il centrocampista, che ha segnato anche un gol.

Di questo ma soprattutto della sua nuova esperienza al Napoli ha parlato il giocatore ex Manchester City nell’intervista post partita rilasciata ai microfoni di “Sporsza“, canale d’informazione belga.

Belgio, le parole di De Bruyne sul capitano e sul Napoli

Prima di tutto, KDB ha voluto chiarire la situazione capitano: “Garcia ha parlato con me e con Lukaku in settimana. È stata una decisione presa anche in previsione del futuro, dunque coerente e a lungo termine. Va bene, non c’è problema“.

Poi, il giocatore ha parlato dei suoi primi mesi a Napoli: “La preseason è stata faticosa, ma sto bene e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come prima del trasloco. Il calcio è sempre calcio, rispetto all’Inghilterra forse si lavora un po’ più di gruppo. Ma il calcio è calcio. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è incredibile. Credo che questo club possa crescere ancora molto, facendo nascere qualcosa di grande“.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Benevento: riscattati Gyamfi e Chibsah. Coda: siamo ai dettagli

Proprio in queste ore è arrivato il riscatto di Gyamfi e Chibsah: il Benevento comincia a finalizzare alcune operazioni di mercato. La società giallorosa ha […]

21 Giugno 2017 0 26 sec read

CALCIOMERCATO – Victor Osimhen sempre più nel mirino delle big europee

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, attualmente è il capocannoniere della Serie A con 14 gol realizzati e le sue performances straordinarie hanno attirato l’attenzione di […]

5 Febbraio 2023 0 46 sec read

INTERVISTE – Gattuso non recrimina: “Il punto ce lo teniamo stretto. Stanno mancando giocatori importanti”

“Il punto ce lo teniamo stretto. Potevamo fare qualcosa in più ma bisogna anche capire come siamo arrivati: mancano giocatori importanti e c’è sempre da inventarsi qualcosa”.

23 Dicembre 2020 0 31 sec read

La Lega di A presenterà alla FIGC un protocolo per la riapertura parziale degli stadi

Nella giornata di ieri la Lega di Serie A ha reso noto che sta per  presentare alla Figc un protocollo per far si che il […]

14 Luglio 2020 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui