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Anticipi di A – vince l’Udinese ma tra Como e Napoli è fra Atalanta e Genoa due scialbi e noiosi pari per 0a0

Armando Fico 3 Maggio 2026 0 27 sec read

Questi i risultati maturati negli anticipi del sabato di serie A relativi al 35 esimo turno di Campionato:

Udinese – Torino 2-0

Como – Napoli 0-0

Atalanta – Genoa 0-0

Dunque Tre gare che certamente non hanno esaltato il calcio italiano in particolare con squadre di livello come il Napoli, il Como e l’Atalanta

Da queste tre compagini ci si aspettava molto di più ma oggi questo è il nostro calcio. Lo spettacolo è solo un’utopia.  Oggi sono in calendario:

Bologna – Cagliari

 

Sassuolo-Milan

Juventus -Verona

Inter- Parma

 

 

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