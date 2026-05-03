Anticipi di A – vince l’Udinese ma tra Como e Napoli è fra Atalanta e Genoa due scialbi e noiosi pari per 0a0

Questi i risultati maturati negli anticipi del sabato di serie A relativi al 35 esimo turno di Campionato:
Udinese – Torino 2-0
Como – Napoli 0-0
Atalanta – Genoa 0-0
Dunque Tre gare che certamente non hanno esaltato il calcio italiano in particolare con squadre di livello come il Napoli, il Como e l’Atalanta
Da queste tre compagini ci si aspettava molto di più ma oggi questo è il nostro calcio. Lo spettacolo è solo un’utopia. Oggi sono in calendario:
Bologna – Cagliari
Sassuolo-Milan
Juventus -Verona
Inter- Parma