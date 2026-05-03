Anticipi di A – vince l’Udinese ma tra Como e Napoli è fra Atalanta e Genoa due scialbi e noiosi pari per 0a0

Grinta e gruppo, così la Costa Rica è arrivata al Mondiale TIMELINE. L’Uruguay ne sa qualcosa, così come gli Usa e il Messico: i Ticos sono una squadra ammazza-grandi. Dal secondo posto alla Coppa Uncaf, alla qualificazione a Rio, tutti i risultati dei nostri avversari dal 2011 al 2014 Parole chiave: Avversarie Italia, Brasile 2014, Casa Azzurri, Cesare Prandelli, Costa Rica, Jorge Luis Pinto, Mondiali Di Calcio 2014,