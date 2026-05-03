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BASKET – Reggio Emilia non si ferma più: calato il poker contro Napoli

Vincenzo Letizia 3 Maggio 2026 0 1 min read

Quarta sinfonia consecutiva per la UNA Hotels Reggio Emilia, che al PalaBigi piega la Guerri Napoli 91-80 e consolida il proprio record (15-12). Una gara vibrante, vissuta su strappi agonistici e fiammate individuali.

Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa trascinati da Rossato, Napoli reagisce con Caruso e la qualità di Mitrou-Long, toccando il massimo vantaggio a inizio ripresa sul 44-52 grazie a una tripla di Faggian. La reazione emiliana, però, non si fa attendere: un parziale di 16-2 guidato da Severini e Thor ribalta l’inerzia, prima che l’esperienza di Caupain e Williams scavi il solco decisivo. Nel finale è Jaylen Barford a sigillare il match, rendendo vani i tentativi di rimonta di Bolton e Doyle.
Oltre ai 16 punti di Barford, spicca la prova totale di Caupain (15 punti, 5 assist e 4 rimbalzi). Per Napoli, ferma a quota 10 vittorie, resta il rammarico per una gestione dei momenti chiave che ha premiato la maggiore lucidità degli uomini di Priftis.

Il successo di Reggio Emilia conferma la crescita di un gruppo capace di trovare protagonisti diversi in ogni fase del match. Se Napoli ha mostrato sprazzi di grande basket con Totè e Bolton, la profondità del roster biancorosso, testimoniata dai cinque giocatori in doppia cifra, ha fatto la differenza quando la palla ha iniziato a scottare. Per la UNA Hotels, i playoff sono ora un obiettivo sempre più concreto.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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