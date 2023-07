Calciomercato – Dopo un coreano, dall’Asia, arriverà a Napoli, anche un giapponese?

Secondo le ultime voci di calciomercato, il difensore del Borussia Moenchengladbach Ko Itakura potrebbe diventare l’erede di Kim. Pertanto, dall’Asia, dopo il coreano si appresterebbe a vestire la maglia azzurra un calciatore giapponese che pare molto serio e felicissimo di giocare nel Napoli che disputerà, anche quest’anno la Champions League. Di solito, i giapponesi, per carattere, godono di una mentalità votata al lavoro e a sudarsi la paga. Dal punto di vista tecnico Itakura non è molto differente dal suo predecessore, forse non è così qualitativo quanto Kim, tuttavia si tratta di un difensore arcigno che non dovrebbe far rimpiangere molto il sudcoreano che andrà a giocare, ironia della sorte, in Bundesliga, il maggiore campionato tedesco, dove, finora ha militato il probabile nuovo acquisto del club partenopeo. Del resto, il presidente De Laurentiis, durante la festa scudetto aveva annunciato l’arrivo, all’ombra del Vesuvio, di un giapponese. l’unico handicap che penalizzerebbe Garcia è la Coppa d’Asia che si disputerà dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024. Itakurà mancherebbe, quindi, per ben sei gare fra serie A e Supercoppa italiana. Per il cartellino del difensore ,il Napoli ha offerto alla società tedesca 12 milioni ma il Borussia ne pretende almeno 15; le parti, dunque, non sembrano così lontane, per cui, visto pure l’assenso del calciatore nipponico al trasferimento nel campionato italiano, è facile che si possa trovare un‘intesa che accontenti tutti.