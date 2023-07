E’ il giorno della presentazione delle nuove maglie scudettate del Napoli, l’evento sulla nave della MSC Crociere

Quest’oggi è il giorno della presentazione delle nuove maglie della squadra partenopea per la stagione 2023/24, che avranno, naturalmente, lo scudetto sul petto. Ovviamente, il cerimoniere dell’evento che si terrà, dalle ore 15, sulla Msc World Europa, ovvero una delle navi da crociera più grandi del mondo di proprietà dello storico Sponsor del Napoli, MSC, sarà il presidente Aurelio De Laurentiis. Anticipando di qualche ora tale presentazione, vi informiamo che, naturalmente, la prima maglia sarà sempre azzurra, la seconda bianca ed infine la terza grigia scura con inserti in oro. Tutte e tre le maglie avranno il bordino tricolore sul collo e sulle maniche . Inoltre appare in sottofondo quasi sbiadita, l’immagine del Vesuvio. Prosegue, infine, l’intesa con lo sponsor tecnico EA7dello stilista Giorgio Armani. Per concludere, il brand Ebay sostituirà quello di Amazon.