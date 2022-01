Napoli, una stagione ancora tutta da vivere intensamente e con tante ambizioni

Il nuovo anno, per il Napoli, malgrado le numerose defezioni in squadra per i motivi che conosciamo, è cominciato più che bene con sette punti in tre partite giocate, Ricordiamo, infatti l’ottimo pari a Torino contro la Juve e le due importanti vittorie con Sampdoria e Bologna. Classifica alla mano, dopo 22 turni gli azzurri si ritrovano con 46 punti nel carniere, a quattro lunghezze dall‘Inter capolista che deve, però, recuperare una gara e a due dal Milan secondo. I partenopei, domenica pomeriggio, al Maradona, ospiteranno la Salernitana per il derby campano di ritorno, mentre dopo la sosta per la nazionale, faranno visita al Venezia allo Stadio Penzo. Due partite, sulla carta abbordabili, da vincere obbligatoriamente per proseguire il cammino verso traguardi prestigiosi, approfittando anche degli scontri diretti in programma, tra le rivali. Quindi, il 13 febbraio, a Fuorigrotta supersfida con i nerazzurri di Simone Inzaghi che ci dirà la verità sulle reali possibilità del team di Spalletti a competere fino al termine in una lotta estenuante con Inter, Milan e Atalanta, al momento, le concorrenti più accreditate per i primi posti. Una stagione, pertanto ancora tutta da vivere con intensità, impegno, orgoglio e voglia di vincere. E’ vero che la società si pone solo il traguardo del ritorno nella massima competizione continentale, tuttavia coltivare qualche ambizione in più se si presentasse l’occasione, sarebbe più che giusto. D’altronde , con i prossimi rientri di Koulibaly, Anguissa, Ounas, Ospina, Insigne, e con Osimhen nelle migliori condizioni, la squadra dovrebbe riprendere il passo straordinario di inizio campionato. Nel caso in cui gli uomini del tecnico toscano dovessero superare indenni ostacoli difficili come l’Inter, la Roma, il Milan e l’Atalanta, unica gara in trasferta, nelle retanti cinque partite da giocare, Mertens e soci incontreranno Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia, formazioni, con tutto il rispetto, inferiori, per cui, senza fare voli pindarici, un pensierino al successo finale si potrebbe anche fare. Non dimentichiamo infine che in mezzo c’è pure il Barcellona per i sedicesimi di Europa League, il 17 e il 24 del mese prossimo. Un’altra doppia sfida affascinante, in cui ci si potrebbe prendere la rivincita di due anni fa. Chissà, per ora, i tifosi azzurri cullano sogni di gloria, poi il campo dirà loro se si tratta di pura fantasia o realtà.