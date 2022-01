Napoli vs Salernitana: ancora disponibili un migliaio di tagliandi per questo derby campano

Domenica alle15 al Maradona, per la 23esima giornata di campionato, andrà in scena il derby campano di ritorno Napoli – Salernitana a cui, come è noto, potranno accedere soltanto cinquemila spettatori. La vendita dei tagliandi è partita lunedì pomeriggio e attualmente sono disponibili un migliaio di biglietti distribuiti tra Tribuna, Distinti e Curva anello superiore. Questi i prezzi stabiliti dal club di De Laurentiis:

Tribuna Posillipo € 100,00

Distinti € 45,00

Curve anello superiore € 25,00