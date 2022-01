Napoli, forte l’interesse del Real Madrid per Ospina

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro dei portieri di casa Napoli. La trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Meret, attualmente in scadenza nel 2023, va avanti oramai da diverse settimane. Per quanto riguarda David Ospina, invece, non sono da registrare sostanziali novità: il colombiano è in scadenza a giugno e se la situazione dovesse restare questa partirà a zero. Su di lui, spiega il quotidiano, è forte l’interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ovvero il tecnico che nel 2018 lo volle proprio in azzurro.

Fonte: tuttomercatoweb.com