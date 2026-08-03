NM LIVE – Petrazzuolo, Giubilato, Pasino, Salvione e Rivieccio

NM LIVE – Petrazzuolo: “Festa Centenario? Da Bruscolotti a Di Lorenzo, vederli tutti insieme una bella immagine, mi sono piaciute le dichiarazioni di Allegri, non si è nascosto”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Festa Centenario? Ho sentito i non presenti: è un periodo particolare, non è stato facile. Alcuni avevano impegni personali: chi si trovava in vacanza e chi ha avuto difficoltà a raggiungere Piazza del Plebiscito. E’ stato bello vedere chi era lì, simpatico il siparietto tra Mazzocchi e Improta, la presenza di Di Fusco, Bruscolotti, Neres, Vergara, Di Lorenzo, Politano, Cané, De Bruyne… E’ stata una bella immagine vederli tutti insieme. Mi sono piaciute le dichiarazioni di Allegri, non si è nascosto. Sarebbe stato bello veder giocare insieme Hamsik, De Bruyne e McTominay ma, chiaramente, erano epoche diverse. I fuochi d’artificio? Quando De Laurentiis ha premuto il pulsante, doveva iniziare una telecronaca e poi, dopo 90 secondi, doveva partire lo spettacolo pirotecnico. Me l’hanno spiegato coloro che avevano organizzato tutto e lo hanno spiegato anche a De Laurentiis. Un momento che avrebbe abbracciato i trionfi del Napoli attraverso radiocronache e telecronache. De Bruyne è probabilmente tra i più forti della storia. Che noi lo stiamo vedendo al tramonto della sua carriera è un altro discorso. Invito a coloro che non lo conoscono di vedersi qualche filmato. Può essere paragonato a Steven Gerrard. Quando era in forma, ricordiamo, il belga aveva una bella intesa con Hojlund. Può tornare utile. Io mi sono divertito a disegnare un 4-3-3 che, ad oggi, potrebbe fare al caso del Napoli. Certo, bisogna tenere alcune cose in considerazione: ho messo Meret in porta, Olivera con Rrahmani, Lobotka in cabina di regia, Anguissa e McTominay a centrocampo. De Bruyne, ad oggi, non è titolare. Ho messo Neres con Hojlund, poi sugli esterni abbiamo tante alternative. E’ saltato Lindstrom dello Schalke 04. Secondo i tedeschi c’erano delle situazioni non rispettate dagli azzurri. Il Napoli avrà scritto un ampio contratto e il club tedesco non ha apprezzato. Gatti? Previsto un prestito con obbligo di riscatto. Può arrivare grazie all’addio di Gutierrez. Gatti viene valutato 12-15 milioni. Si pensa prima al prestito, poi diventa obbligo. Nelle foto degli allenamenti, si può vedere Allegri a colloquio con Di Lorenzo. Domenica parlava con Hojlund. Il tecnico già dà indicazioni, gli azzurri ascoltano. Ci sono buone sensazioni. Theo Hernandez? Può venire, ma dovrebbe ridursi lo stipendio. Ad oggi, non è nei parametri della società”.

NM LIVE – Giubilato: “Il momento più emozionante dei 100 anni è averne fatto parte, difensore? Aspetterei un profilo da Napoli”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mi è piaciuta la festa del Centenario, ho visto i miei compagni. Tuttavia, non ho apprezzato alcune situazioni: alcuni facevano solo presenza. Mi ha colpito un po’ tutto. La cosa emozionante è farne parte: ce l’hai dentro, nessuno te lo può togliere. Aver fatto parte di questi cento anni: è questa la parte emozionante. De Bruyne molto preso e divertito? Difficile non divertirsi con Siani! Bello il suo gesto di venire, assolutamente. S’è adattato finalmente allo stile Napoli anche se in ritardo. Ridere di più non fa male! Per ora, Allegri si fa andar bene ciò che ha. Gatti non lo prenderei, il mister lo conosce, ma io aspetterei. C’è liquidità, c’è la possibilità di aspettare qualche settimana e prendere un profilo da Napoli. A me non piace. Io preferirei un acquisto in prospettiva. Spenderei quei soldi in un altro modo. Ci sono profili da Napoli. Verso la fine del mercato cambiano un po’ le prospettive di chi deve acquistare e chi deve cedere. A centrocampo metterei regista De Bruyne e cercherei di incastrare tutti e tre (Lobotka, Anguissa e McTominay, ndr). C’è un problema di abbondanza, ci sono giocatori che possono giocare in tutte le squadre”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli, bisogna partire col piede giusto anche col calendario difficile, Neres? E’ fortissimo, mi auguro resti”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “E’ ovvio che mi è piaciuta la festa per il Centenario sebbene sia stata una giornata triste per quanto accaduto col terremoto. De Bruyne più felice alla festa? Quelli del Nord Europa sono molto anglofoni. Allegri è un allenatore che tante volte mette allegria, scusate il gioco di parole, quindi mette simpatia. Quando inizierà il campionato, a seconda delle prestazioni, vedremo. E’ il campo a decidere, assolutamente. Penso che il Napoli partirà col 4-3-3 perché abbiamo intravisto delle prove e gli interpreti ci sono tutti, poi vedremo sul campo. Quasi tutti i tecnici moderni puntano su un certo tipo di lavoro che prima si faceva dopo molti giorni. Adesso si cerca di essere subito pronti e fare preparazioni brevi, si usa di più la palla. Allegri partì bene col Milan, poi ebbe una brusca frenata. Certo, la rosa rossonera e quella azzurra sono diverse. Partendo col piede giusto, anche col calendario non facile, si metteranno le basi giuste. Presenza di Neres al Centenario? Quando sta bene è fortissimo, deve dare continuità alle sue prestazioni. E’ chiaro che ha bisogno di fiducia, mi auguro resti. Sarà lo staff del Napoli a decidere. Amicizia Neres-Lang? I direttori sportivi notano i feeling, questo può mettere l’attaccante in condizione di fare gol. Potrebbe essere un vantaggio”.

NM LIVE – Salvione: “Napoli, con la partenza di Gutierrez il mercato entra nel vivo, De Bruyne? Virali le sue dichiarazioni in napoletano, spero siano di buon auspicio per la nuova stagione”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Festa Centenario? Probabilmente mancava qualche altro volto che avrebbe reso più bella la serata, come Mertens. Il Centenario è stato celebrato nel migliore dei modi, è un evento storico che resterà nella mente di tanti e ispirerà l’amore dei ragazzini. Quale festa è stata più bella? Dipende da che punto la si vede. E’ chiaro che la festa della società è stata più mediatica, mentre i tifosi hanno messo al centro l’affetto e l’appartenenza. Gutierrez ha ancora grandi margini di miglioramento, ma nel calcio attuale le valutazioni non sono solo tecniche, ma anche economiche. Lo avrei visto bene nel Napoli. Pecunia non olet: era inevitabile questa cessione. La trattativa Lindstrom-Schalke 04 si è alienata sulla formula, vedremo se si riaprirà. Lukaku? Vedremo se arriverà qualche offerta, è destinato a cambiare aria. Per il mercato in entrata, vedremo. Siamo molto curiosi di vedere le mosse di Manna. Il d.s. ha bloccato tanti giocatori, peccato vederli sfumare. Penso a Gila e Khalaili, erano accordi definiti. Il Napoli ha sicuramente le sue soluzioni, a cominciare da Favasuli, ma bisogna affondare chiaramente. La partenza di Gutierrez fa entrare nel vivo il mercato del Napoli. De Bruyne? Si è pagato un volo privato da Ibiza per venire. Tornerà il 5 agosto. Lo abbiamo visto sorridente e parlare in napoletano. Lo scorso anno era freddo e non coinvolto al 100%, questo invece lo ha avvicinato al Napoli. Il video delle sue dichiarazioni in napoletano è diventato virale, speriamo sia di buon auspicio per la prossima stagione”.

NM LIVE – Rivieccio: “Napoli, Careca uno dei centravanti più forti della storia azzurra, mercato? Bisogna sfoltire la rosa senza svendere i calciatori azzurri”

GINO RIVIECCIO, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Festa Centenario? Quando ho visto Caffarelli, Alemao e tutti gli altri mi sono emozionato. Careca è stato il più grande centravanti, ha giocato senza VAR, quando i difensori erano più arcigni e i falli restavano impuniti. Nessuno li proteggeva. Ha anche giocato con Maradona e ha intrecciato la classe sudamericana con quella europea. E’ tra i più forti centravanti della storia del Napoli. Polemiche? Non sarebbe stato facile spostare la festa, però è anche vero che c’erano tante forze dell’ordine impegnate nella festa, secondo alcuni. Quando è successo ero impegnato nella promozione del mio libro. Vedevo le immagini drammatiche del terremoto e dicevo ad una giornalista che se ci fosse stato un’altra forte scossa avrei fatto rinviare. Sicuramente, molti hanno pensato che non sarebbe stato facile rinviare la festa del Centenario. Bisogna rispettare chi ha perso casa a causa di questo terremoto, è la prima cosa. E’ complicato, anche se quando ci sono queste situazioni si tende ad esagerare con le polemiche. Non dimentichiamo che De Laurentiis ha aperto la serata raccontando le difficoltà della festa e mostrando la sua piena solidarietà agli sfollati donando 100mila euro. Se durante la festa, qualcuno si è dimenticato qualche protagonista, lì ci può stare: forse l’emozione, ma capitan Juliano, ad esempio, non lo puoi dimenticare. C’era una scaletta, ovviamente. De Bruyne gioioso durante la festa? Forse ha capito la battuta di Siani, non so (ride, ndr). E’ vero, forse è cambiato qualcosa rispetto a quello che era trapelato ai mondiali. Adesso è tutta una fase embrionale, penso ad esempio alla trattativa saltata di Lindstrom allo Schalke 04 o quella fatta di Gutierrez al Bayer Leverkusen che dicono sia fatta e chi invece dice di no. Il danese ha avuto un danno, vedremo se la trattativa riprenderà. Ho parlato con ADL, sembra molto sereno. Si troverà una soluzione, certo che non possiamo tenere 45 giocatori. Pensiamo prima a togliere azzurri che non serviranno alla causa senza, però, svenderli. E’ sicuramente un precampionato molto diverso rispetto a quelli a cui ci ha abituato il Napoli negli ultimi anni. Il Napoli ora spende soldi per far alloggiare giocatori a Castel di Sangro che non resteranno. Sono venuto a rilassarmi qualche giorno a Roccaraso, Pescocostanzo e Barrea, luoghi a me cari. Ho dormito bene dopo tanto tempo, poi tornerò a lavoro”.