Salernitana: arriva la stangata del giudice sportivo, 0- 3 a tavolino per la mancata presentazione a Udine e 1 punto di penalizzazione

Brutte notizie in casa granata, infatti, ieri sera è giunta la notizia della stangata inflitta dal giudice sportivo alla società granata, appena rilevata da Jervolino, in merito alla patita del 21 dicembre scorso a Udine. Assegnato come da regolamento, il 3-0 a tavolino all’Udinese ed un punto di penalizzazione alla squadra campana poiché, l’ASL aveva bloccato la partenza per il Friuli , visti i tre casi Covid rilevati in seno al gruppo. La Salernitana, ovviamente, avvierà subito il ricorso avverso la sentenza, tramite il noto legale Eduardo Chiacchio. Si prospetta un nuovo caso Juve – Napoli del campionato scorso. Come in quell’occasione le cose andranno per le lunghe e molto probabilmente si arriverà al giudizio finale dell’arbitrato del Coni.