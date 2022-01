Coppa Italia: ai quarti di finale anche Juventus e Lazio, stasera Inter- Empoli

Si sono giocati ieri altri due incontri validi per gli ottavi di finale della Coppa Italia, nel pomeriggio la Lazio ha battuto, in casa, l’Udinese per 1 a 0, con rete del solito Ciro Immobile ma soltanto dopo i tempi supplementari e quindi in serata i bianconeri di Allegri hanno avuto vita facile, allo Stadium, contro la Sampdoria, battuta per 4 a 1. Grazie a questi successi Juventus e Lazio accedono ai quarti della competizione tricolore. Quest’oggi in scena altre due gare: alle 17,30 Sassuolo – Cagliari e alle 21 Inter – Empoli. Il quadro degli ottavi si concluderà domani sera con il match tra Roma e Lecce che, per i giallorossi, evoca brutti ricordi.