Il FISCHIETTO – Napoli vs Real Madrid sarà diretta dal Francese Turpin

L’Uefa ha diramato le designazioni degli arbitri che dirigeranno i match di Champions League di martedì e mercoledì. Per quanto riguarda la gara Napoli – Real Madrid del 3 ottobre al Maradona è stato scelto il francese Clement Turpin. Assistenti i connazionali Damos e Auger, quarto uomo Frappart e al Var il duo Brisard – Benoit, tutti transalpini. Turpin ha diretto gli azzurri, precedentemente in tre occasioni nelle quali il Napoli ha ottenuto due successi e una sconfitta; per la cronaca queste le partite:

2012 Napoli – Aik Solna 4-0

2019 Salisburgo- Napoli 2-3.