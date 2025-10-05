INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Anguissa: “Non mi interessa il premio MVP, ma i tre punti”

Vincenzo Letizia 5 Ottobre 2025 0 32 sec read

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa, con tanto di gol e di palma di MVP, è intervenuto al microfono di DAZN: “I tre punti sono la cosa più importante, il premio di MVP a me non serve, lo do a mio figlio che me ne chiede sempre uno nuovo. Alla squadra interessa vincere, è questo ciò che conta di più. Io voglio solo aiutare la squadra, sono contento di poterlo fare e di poter giocare”.

Come ti sei trovato nel 4-3-3?
“Alla fine è uguale, 4-3-3, 3-5-2… Noi siamo una squadra e lavoriamo per la squadra ascoltando ciò che dice il mister”.

Vincenzo Letizia

