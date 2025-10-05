NEWS

LE INTERVISTE – Genoa, Vieira: «La loro qualità ha fatto la differenza»

Vincenzo Letizia 5 Ottobre 2025 0 1 min read

Patrick Vieira ha così parlato a Dazn a circa mezz’ora dalla fischio finale di Napoli-Genoa, incontro terminato sul risultato di 2 a 1 in favore della squadra di Conte.

Prestazione più bella da inizio anno?

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo su ogni piano. Purtroppo poi a lungo andare la differenza l’hanno fatta loro grazie anche alla grande qualità. Dispiace per il risultato, guardiamo avanti».

Non era meglio coprirsi di più nel secondo tempo piuttosto che continuare ad attaccare?

«Volevamo rimanere alti e penso che l’abbiamo fatto bene per tutta la gara. Abbiamo peccato un po’ di esperienza ma vedo miglioramenti. Abbiamo fatto una grande partita di intensità e coraggio e penso che alla lunga verremo fuori da questa situazione difficile di classifica».

Come spiego la posizione di Ellertsson più laterale e la marcatura a uomo su Anguissa?

«Sapevamo che sulla fascia potevano andare un po’ più in difficoltà in fase difensiva, mentre per quanto riguarda Anguissa, sapevamo che era un giocatore forte fisicamente e sempre nel fulcro del gioco, volevamo evitare che potesse entrare in zona offensiva ma non ci siamo riusciti».

Che ho detto a De Bruyne a fine gara?

«Abbiamo parlato dell’esprienza al Manchester City, nient’altro giuro (ride ndr)».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

– Petrazzuolo: “Il Napoli può vincere l’Europa League, col Wolfsburg finale anticipata”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, […]

25 Marzo 2015 0 43 sec read

Toni Iavarone: “Il gesto di Britos è il paradigma del Napoli che per proprie colpe è stato cacciato via dai primi posti”

TONI IAVARONE, giornalista, responsabile di Toniiavarone.it, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi […]

25 Maggio 2015 0 1 min read

Napoli, seduta pomeridiana

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domani al San Paolo per la 16esima giornata di […]

9 Dicembre 2017 0 20 sec read

Benevento, il ds Foggia: “Glik resterà anche il prossimo anno. Pisa? Squadra forte. Lapadula, uno che fa la differenza”

Il mercato tiene sempre banco, ormai si sa. A dare qualche notizia su uno dei punti fermi del prossimo anno è Pasquale Foggia. Il ds […]

17 Maggio 2022 0 35 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui