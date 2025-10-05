LE INTERVISTE – Genoa, Vieira: «La loro qualità ha fatto la differenza»

Patrick Vieira ha così parlato a Dazn a circa mezz’ora dalla fischio finale di Napoli-Genoa, incontro terminato sul risultato di 2 a 1 in favore della squadra di Conte.
Prestazione più bella da inizio anno?
«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo su ogni piano. Purtroppo poi a lungo andare la differenza l’hanno fatta loro grazie anche alla grande qualità. Dispiace per il risultato, guardiamo avanti».
Non era meglio coprirsi di più nel secondo tempo piuttosto che continuare ad attaccare?
«Volevamo rimanere alti e penso che l’abbiamo fatto bene per tutta la gara. Abbiamo peccato un po’ di esperienza ma vedo miglioramenti. Abbiamo fatto una grande partita di intensità e coraggio e penso che alla lunga verremo fuori da questa situazione difficile di classifica».
Come spiego la posizione di Ellertsson più laterale e la marcatura a uomo su Anguissa?
«Sapevamo che sulla fascia potevano andare un po’ più in difficoltà in fase difensiva, mentre per quanto riguarda Anguissa, sapevamo che era un giocatore forte fisicamente e sempre nel fulcro del gioco, volevamo evitare che potesse entrare in zona offensiva ma non ci siamo riusciti».
Che ho detto a De Bruyne a fine gara?
«Abbiamo parlato dell’esprienza al Manchester City, nient’altro giuro (ride ndr)».