LE INTERVISTE – Hojlund: “Tre punti importantissimi. Ecco cosa mi ha detto Conte”

Vincenzo Letizia 5 Ottobre 2025 0 19 sec read

“Oggi non è stata la miglior partita ma portare a casa e tre punti era importantissimo”. Così Rasmus Hojlund a Sky dopo aver regalato il gol vittoria al Napoli contro il Genoa. “Conte mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto “Mettici la testa” – ha poi aggiunto a Dazn – Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare in partita”.

Vincenzo Letizia

