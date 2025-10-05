LE INTERVISTE – Conte: “Sarà l’anno più difficile per noi, con nove giocatori nuovi ci vuole pazienza”

Il tecnico azzurro dopo la vittoria contro il Genoa: “Complimenti ai ragazzi sapendo che c’è tanto da lavorare. Stiamo facendo un percorso sconosciuto. Quest’anno sarà l’anno più difficile per noi. L’anno scorso non eravamo in Champions. Rispetto alle altre squadre già rodate che hanno fatto la Champions da anni, noi ora ci ritroviamo ad affrontare una situazione nuova”. Antonio Conte comincia così l’analisi della prestazione del Napoli contro il Genoa. “L’anno scorso la rosa era molto limitata e con nove giocatori nuovi ci vuole pazienza e alcuni di loro non sono ancora pronti, devono carburare ed entrare in certe dinamiche. Politano veniva da un tour de force, forse è arrivato un po’ stanco. Ha avuto un affaticamento, si sentiranno i medici con la nazionale. Lobotka è scivolato, si è aperto e ha avvertito una fitta in zona pube. Oggi chiunque gioca contro il Napoli raddoppia le forze – ha proseguito il tecnico azzurro – Abbiamo lo scudetto sulla maglia ed è inevitabile. Nel primo tempo il Genoa nell’unica occasione ha fatto gol. Mi è piaciuto lo spirito di non mollare e di stare sul pezzo fino alla fine. Complimenti ai ragazzi sapendo che c’è tanto da lavorare. Sarà una stagione complessa e da base per il futuro”.