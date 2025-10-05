COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Hojlund ancora decisivo, De Bruyne illumina

Eduardo Letizia 5 Ottobre 2025 0 1 min read

Milinkovic-Savic 6 – Si fa notare più per i suoi lanci che per le parate, visti i pochi tentativi del Genoa.

Di Lorenzo 6 – Non trova frequenti spazi per inserirsi, ma quando riesce a liberarsi sa fornire pericolose alternative.

Beukema 6 – Prestazione difensiva con poche sbavature e buona applicazione.

Juan Jesus 6.5 – Si fa apprezzare per concretezza e personalità, anche in fase di impostazione.

Olivera 5 – Molto timido in fase di spinta, si fa superare con estrema facilità in occasione del gol genoano.
(Spinazzola 6.5 – Offre maggior spinta e qualità sulla corsia.)

Politano 6 – Appare meno brillante del solito, probabilmente stanco, ma più intraprendente del compagno sulla fascia opposta. Preoccupa il suo infortunio ad inizio ripresa.
(De Bruyne 7 – Il suo ingresso accende una luce diversa sul gioco del Napoli.)

Anguissa 7 – Fa sentire la sua presenza in fase offensiva, segnando il gol del pareggio e mettendo lo zampino pure in quello del sorpasso.

Lobotka 6 – Fa girare palla con tranquillità, forse in maniera troppo scolastica. Anche per lui, infortunio che preoccupa. Il numero di acciacchi, sotto la gestione Conte, inizia a farsi preoccupante.
(Gilmour 6 – Dal suo ingresso, il Napoli palleggia meno, cercando più frequentemente la palla diretta sugli attaccanti. Pure lui, comunque, per caratteristiche, è più portato alla verticalizzazione.)

McTominay 6 – Partita di corsa e sostanza in mezzo al campo, si ritrova pure spesso in prossimità del pallone nelle migliori occasioni offensive degli azzurri, dimostrando di non aver perso il fiuto per gli inserimenti.

Neres 5.5 – Qualche sporadica accelerazione, ma non riesce ad incidere come ci si aspetterebbe da lui.
(M. Gutierrez s.v.)

Hojlund 7.5 – Trova ancora la rete, con un guizzo da rapinatore d’aria, gliene viene annullato un altro, e tiene in apprensione i difensori del Genoa per tutto il match.
(Lucca s.v.)

