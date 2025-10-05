LA PARTITA – Napoli-Genoa 2-1, rimonta degli azzurri con Anguissa e Hojlund

Il Napoli batte il Genoa 2-1 al Maradona. Nel primo tempo apre le marcature Ekhator ma nella ripresa gli azzurri ribaltano il risultato con Anguissa e Hojlund.



PRIMO TEMPO

Al 34’ passa in vantaggio il Genoa con Ekhator, che viene servito da Norton-Cuffy e di tacco spedisce il pallone in rete. Azzurri in difficoltà in fase offensiva, nessun tiro in porta nella prima frazione di gioco. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57’ arriva il pareggio del Napoli con Anguissa che approfitta di una deviazione di Vasquez e di testa va a segno. Al 74’ palo di Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 76’raddoppia il Napoli: conclusione di Anguissa, Leali respinge, Hojlund ne approfitta e spedisce il pallone in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (dal 50′ Spinazzola); Lobotka (dal 44′ Gilmour); Politano (dal 50′ De Bruyne), Anguissa, McTominay, David Neres (81′ Gutierrez); Hojlund (81’Lucca) Allenatore: Conte

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli (dal 46′ Otoa), Vasquez, Sabelli (76’Carboni); Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi (dal 61′ Thorsby), Vitinha (76’Colombo); Ekhator (61′ Ekuban). Allenatore: Vieira

Ammonizioni: David Neres, Marcandalli, Malinovskyi, Otoa,

Reti: 34′ Ekhator, 57′ Anguissa, 75′ Hojlund

Mariano Potena