Napoli-Genoa, FORMAZIONI UFFICIALI: fuori Meret e De Bruyne, c’è Hojlund

Le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Sabelli; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira

