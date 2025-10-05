NAPOLI – Non sottovalutare il Genoa, formazione insidiosa, nonostante i risultati negativi

Pensare di avere già la vittoria in tasca, vista la betta superiorità tra il Napoli primo e il Genoa, ultimo, oggi, sarebbe un errore enorme ed imperdonabile, per ilgli azzurri. La compagine di Vieira si è dimostrata, infatti, spesso ostica e insidiosa, grazie al buon lavoro svolto dal tecnico francese. Il mister ex Inter e Juve, da calciatore, accolto tra lo scetticismo generale, è stato capace di fornire la scossa giusta alla squadra, che nella passata stagione, in virtù di una serie di risultati utili consecutivi, ha raggiunto una salvezza molto tranquilla. Certo, quest’anno ha cominciato malissimo la nuova avventura 2025/26, collezionando solo 2 punti in cinque gare. I rossoblù, vengono, però, a Napoli con la voglia di riscatto e possono imbrigliare i campioni d’Italia che soffrono moltissimo le cosiddette piccole che si chiudono dietro. Dunque, non sarà una passeggiata quella del tardo pomeriggioodierno, per i partenopei, i quali dovranno approcciare all’incontro con tanta concentraziione e determinazione come se avessero di fronte una grande. Conte non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione e sul modulo da adottare. Voci di corridoio parlano di un possibile ritorno al 4/3/3, L’allenatore azzurro dovrebbe riproporre Olivera dall’inizio, sulla sinistra, quindi in caso di soli tre centrocampisti,la mediana sarebbe formata da Anguissa DE Bruyne e Lobotka. A questo punto, Mc Tominay andrebbe in panchina. In avanti Neres a sinistra, Politano a destra e Hojlind eroe di Champions, confermato centravanti. Ma si tratta solo di ipotesi , l’undici titolare lo scipriremo esclusivamenbte un’ora prima del match.