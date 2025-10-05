ANTICIPI DI A . Sesta giornata, Inter travolgente sulla Cremonese, Lecce blitz a Parma, pari in extremis della Lazio col Torino

Dopo l’anticipo di venerdì che ha visto il successo esterno del Sassuolo , a Verona, per 1 a 0, ieri si sono disputate altre quattro partite. Ecco i risultati:

Parma- Lecce 0-1

Lazio – Torino 3-3

Inter – Cremonese 1-1

Atalanta – Como 1-1

In virtù della vittoria, quinta consecutiva, i nerazzurri, agganciano , momentaneamente, il trio di testa , Milan, Napoli e Roma. Quest’oggi, la sesta giornata di campionato si chiude con la gara clou, di questo turno, ossia Juventus – Milan, in programma, allo Stadium di Torino alle 20,45. Prima del big match, scenderanno in campo, all’ora di pranzo, Udinese e Cagliari, poi nel pomeriggio toccherà a Bologna – Pisa e Fiorentina – Roma. Alle 18, il Napoli, invece, ospiterà il Genoa. Buona domenica del pallone a tutti!