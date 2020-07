L’AVVERSARIO – Domani sera il Napoli sfida l’Inter a San Siro

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, domani alle 21:45 il Napoli affronterà a San Siro l’Inter per la penultima giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte è reduce da 6 risultati utili consecutivi, l’ultimo con la vittoria contro il Genoa a Marassi; in classifica è a quota 76 punti con 22 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte (2 in casxa e 2 in trasferta). Per quanto riguarda i gol, sono 77 quelli realizzati e 36 i subiti, il capocannoniere della squadra è Romelu Lukaku con 23 gol, segue Lautaro Martinez a 13, Candreva a 5, De Vrij, Gagliardini e Sanchez a 4, Sensi, Young e Brozovic a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 152 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 47 vittorie per il Napoli, 37 pareggi e 68 trionfi per l’Inter. L’ultima vittoria del napoli al Meazza contro i nerazzurri è datata 30 aprile 2017 col risultato di 0-1, l’ultima vittoria invece dell’Inter tra le mura amiche il 26 dicembre 2018, risultato 1-0.

La formazione tipo dell’Inter – Modulo 3-4-1-2 con Handanovic in porta, difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni, a centrocampo Candreva, Barella, Brozovic e Young, sulla trequarti Borja Valero alle spalle di Lukaku e Sanchez.

Mariano Potena