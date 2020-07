SSC Napoli: “Infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro per Manolas”

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter a San Siro in programma domani alle ore 21.45 per la 37esima giornata di Serie A. Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la seduta con esercizi aerobici. Di seguito torello a 2 gruppi. Successivamente la rosa, divisa ancora in due plotoni, ha svolto in maniera alternata lavoro tecnico e lavoro tattico per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Fonte: sscnapoli.it