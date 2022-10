IL FISCHIETTO – LIVERPOOL vs NAPOLI, dirige il tedesco Tobias Stieler

Per dirigere il big match tra Liverpool e Napoli, valido per ultima giornata di Champions League, in calendario martedì prossimo ad Anfield Road alle ore 21 italiane, è stato scelto il tedesco Tobias Stieler. In qualità di giudice di linea i connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch, quarto ufficiale Martin Petersen e al Var Bastian Dankert e Feday San. Solo quest’ultimo non è di nazionalità tedesca ma svizzera. Nessuno precedente tra Stieler e il Napoli.