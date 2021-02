L’AVVERSARIO – Domenica il Napoli sfida il Benevento nel derby campano

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, domenica alle 18:00 il Napoli affronterà il Benevento al Maradona. La squadra di Pippo Inzaghi è a quota 25 punti in classifica ed è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo al Vigorito contro la Roma, gara terminata 0-0; sono 6 le vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, 25 i gol realizzati e 42 quelli subiti. Il capocannoniere della squadra è Gianluca Caprari con 5 reti, segue Lapadula a 4, Letizia e Sau a 3, Caldirola, Viola e Roberto Insigne a 2, infine Tuia, Improta, Schiattarella e Iago Falque a 1-

I precedenti contro il Napoli – Sono 5 i precedenti tra le due squadre tra Serie A e Serie C1,tutti con la vittoria segli azzurri, l’ultima il 17 settembre 2017 col risultato di 6-0. In questo campionato invece la partita di andata al Vigorito finì col risultato di 2-1 per gli azzurri.

La formazione tipo del Benevento – Modulo 4-3-2-1 con Montipò in porta, in difesa Depaoli, Caldirola, Tuia e Barba, a centrocampo Hetemaj, Schiattarella e Ionita, sulla trequarti Viola e Caprari, in attacco Lapadula.

Mariano Potena