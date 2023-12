ESCLUSIVA PA – Walter Lopez: “Auteri è la persona giusta per questa squadra. Metterà subito le cose in chiaro”

Nel giorno di santo Stefano abbiamo fatto una breve chiacchierata con Walter Lopez, un calciatore che conosce benissimo il nuovo tecnico Auteri, che prenderà il posto dell’esonerato Andreoletti. Ecco il pensiero del difensore che, ricordiamo, con Gaetano Auteri conquistò la prima storica promozione in serie B nel 2016.

“Ho seguito le vicende del Benevento. Mister Auteri è la persona giusta per cambiare la mentalità di questa squadra. Era necessario – afferma Walter – dare una scossa all’ambiente. Il Benevento non si è mai espresso per quelle che sulla carta sono le sue potenzialità. E’ possibile che Andreoletti abbia sentito il peso di allenare una piazza così importante. Quel bel calcio che praticava non si è mai visto.

Conosco benissimo Auteri. E’ un tecnico – prosegue – molto esigente con i suoi giocatori. Il mister, come si suol dire, ha le spalle larghe, ed è uno che non ha problemi a mettere subito le cose in chiaro. Ha una grande personalità. Ha dei metodi che mi piacciono molto e mi sono trovato sempre bene, ma non mi meraviglierei se per qualcuno dovesse essere il contrario.

Il mister – conclude – ha sempre praticato il 3-4-3. E’ il suo modulo e poche volte l’ho visto cambiare. Mi aspetto qualche richiesta sul mercato di gennaio. La rosa attuale ha ottimi giocatori ma in campo non vanno i nomi. Credo che il mister vorrà portare qualcuno che conosce benissimo. Ha alcuni giorni per lavorare e questa è una cosa molto importante. Da lui mi aspetto un Benevento più dinamico, offensivo e tenace dal punto di vista caratteriale. I tifosi, comunque, vedranno una squadra diversa”.