Auteri è pronto a ridare linfa al Benevento. Il tecnico di Floridia si rimette in gioco

Sarà Auteri a traghettare il Benevento fino alla fine del campionato. Poi si vedrà. Dopo la storica promozione in serie B (2016) per il tecnico di Floridia si tratta di un ritorno sulla panchina giallorossa. In attesa dell’ ufficialità, dal punto di vista contrattuale potrebbe esserci qualche opzione legata ai risultati.

Comunque si tratta di un aspetto secondario. Auteri si rimette in discussione ed è pronto a ridare quella linfa necessaria ad una squadra che ritrova con non pochi problemi e una classifica alquanto deficitaria.

Al di là dei moduli, uno dei principali compiti del nuovo tecnico sarà quello di capire, di concerto con il direttore Carli, chi ha stimoli per andare avanti.

Da questo punto di vista si annuncia un calciomercato movimentato. Ci sono alcuni atleti che hanno mostrato pochi stimoli e di tutto questo si dovrà tenere conto.