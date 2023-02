IL PUNTO SULLA A – 24esima giornata, turno ancora all’insegna del Napoli, il Milan aggancia l’Inter al secondo posto

La 24esima giornata di serie A, orfana tuttavia di ben quattro partite che si giocheranno tra oggi e domani, ha sorriso, ancora una volta, al Napoli, che ricordiamo, nell‘anticipo di sabato è andato a vincere ad Empoli, campo tabù in passato. Gli azzurri di Spalletti, approfittando dell’ennesimo passo falso dell’Inter a Bologna, sconfitto per 1 a 0, hanno mantenuto i 18 punti di vantaggio sulle due inseguitrici. Il Milan, infatti, battendo l’Atalanta, al Meazza, nel posticipo domenicale, per 2 a 0, ha agganciato i cugini al secondo posto in classifica, consolidando la posizione in zona Champions, unico obiettivo attualmente in ballo tra cinque formazioni al vertice della graduatoria. Il discorso scudetto è ovviamente chiuso, vista la distanza incolmabile dalla capolista che sta facendo incetta di vittorie, punti e record. Nelle altre due partite di ieri registriamo il pari per 2 a 2 tra Udinese e Spezia e il successo della Salernitana, per 3 a 0, nello scontro diretto con il Monza, all’Arechi. I granata, oggi guidati da Paulo Sousa, non vincevano, in casa, dall’ottobre scorso. Nel Monday Night odierno scenderanno in campo il Verona contro la Fiorentina e la Lazio contro la Sampdoria. Infine, domani, gli ultimi due posticipi in programma, ovvero Cremonese – Roma e il derby della Mole tra Juventus e Torino.