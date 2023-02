Editoriale del Lunedì – Campionato andato, con questo trend il Napoli potrebbe cucirsi lo scudetto sulle maglie con sei turni di anticipo

Editoriale del Lunedì. Il Napoli corre come un razzo verso il terzo tricolore della sua storia. A quattordici giornate dal termine i punti di vantaggio sulle due milanesi sono ben 18, cosa mai accaduta prima d’ora in un torneo a 20 squadre. Gli azzurri hanno stracciato tutte le concorrenti, creando un abisso dietro di loro. Se la squadra di Spalletti mantenesse questo trend, la piazza napoletana che già sta organizzando la festa tricolore, rischierebbe di celebrare lo scudetto numero 3, con sei giornate di anticipo, ossia a inizio maggio, in quel di Udine. Ma sarebbe ancor più bello se accadesse una settimana dopo, al Maradona contro la Fiorentina, proprio come successe il 10 maggio del lontanissimo 1987. L’Inter, perdendo la settima partita in campionato, al Dall’Ara di Bologna, è rimasta a quota 47, raggiunta dai rossoneri. Un distacco siderale mai visto in precedenza tra la prima e le immediate inseguitrici. Non possiamo che toglierci il cappello davanti a questo Napoli immenso; un dominio totale che regalerà felicità e gioia ai milioni di supporters partenopei, sparsi in tuto il globo terrestre, i quali attendevano da ben 33 anni di rinverdire i fasti dell’epoca del pibe de’ oro. Molti addetti ai lavori stanno tendando di sminuire l’impresa marziana degli uomini del tecnico toscano, affermando che sono più i demeriti degli avversari che i meriti della capolista. Niente di più falso, il Napoli ha dimostrato, in lungo ed in largo, la sua netta superiorità, grazie ad un gioco spumeggiante e spettacolare che ha fatto innamorare i calciofili del mondo. Il campionato 2022/23 sarà ricordato, per sempre, come il torneo stravinto dalla formazione azzurra con numeri pazzeschi, altro che demeriti altrui. Ad ognuno di tali pseudo intenditori di calcio, gelosi ed invidiosi, che non riescono a digerire lo strapotere azzurro, risponderei come il grande Totò, ossia, “Ma mi faccia il piacere”!