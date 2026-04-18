LE INTERVISTE – Napoli, Spinazzola non cerca alibi: «Si è spenta la fiammella, ora blindiamo la Champions»

Il post-partita di Roma lascia un Napoli ferito, non solo nel punteggio ma soprattutto nel morale. La sconfitta contro la Lazio ha mostrato il volto più fragile della squadra di Conte, apparsa svuotata dopo una rincorsa durata mesi. Ai microfoni di DAZN, Leonardo Spinazzola si presenta con la schiettezza di chi sa che la prestazione offerta è indifendibile. Il terzino azzurro analizza il momento delicato, tra sogni tricolori sfumati e la necessità impellente di mettere in sicurezza il piazzamento nell’Europa che conta.
«Eravamo scarichi mentalmente, penso anche personalmente: domenica c’è stato il contraccolpo, siamo stati tutto l’anno a rincorrere e una fiammella c’era. Poi domenica contro il Parma la fiammella si è spenta per un sogno difficile. Per una squadra come la nostra non può capitare. Non abbiamo ancora raggiunto la qualificazione in Champions».
C’è il rammarico per aver accarezzato l’idea dello scudetto fino a poco fa?
«Sì, credevamo che un passo falso potesse cambiare tutto. Era un sogno difficile ma ognuno di noi sperava».
Guardando alla prestazione odierna, cosa è mancato maggiormente in campo?
«È stata una partita brutta sotto tutti gli aspetti. Scelte sbagliatissime, sbagliati anche i concetti: non c’è stata una cosa buona».
Come si riparte dopo un blackout del genere, considerando che il calendario non concede pause?
«Da lunedì dobbiamo pensare che venerdì dobbiamo vincere e conquistare la Champions».
Le parole di Spinazzola suonano come un richiamo all’ordine per tutto l’ambiente. La “fiammella” dello Scudetto, alimentata da una stagione oltre le aspettative, sembra aver consumato le ultime energie nervose del gruppo proprio sul più bello. Tuttavia, il calcio non permette cali di tensione: con la qualificazione Champions ancora da blindare matematicamente, il Napoli è chiamato a una reazione d’orgoglio immediata. Il tempo dei sogni è finito, ora serve la concretezza per non rovinare quanto di buono costruito finora.