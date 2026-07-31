CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Bayer Leverkusen-Gutierrez, l’offensiva è partita: pronta l’offerta per il Napoli

Vincenzo Letizia 31 Luglio 2026 0 1 min read

Il club tedesco fa sul serio per l’esterno spagnolo, ma l’ultima parola spetta agli azzurri. La chiave può essere un rilancio da 30 milioni.

Il mercato entra nella sua fase più calda e il Bayer Leverkusen ha deciso di alzare il ritmo. I tassi di gradimento per Miguel Gutierrez si sono trasformati in qualcosa di molto più concreto: sul tavolo del Napoli sta per arrivare una proposta ufficiale sulla base di 25 milioni di euro per il cartellino del fluidificante spagnolo.

I tedeschi vogliono accelerare per regalare al proprio scacchiere un profilo dinamico e di spinta, ideale per le corsie esterne. Ora la palla passa inevitabilmente alla società azzurra, chiamata a fare una scelta strategica ben precisa: aprire alla cessione dello spagnolo o serrate le fila e confermarlo nel progetto tecnico.

Dal canto suo, l’ambiente attorno al giocatore filtra grande serenità. Gutierrez sta bene a Napoli, apprezza la piazza e non sta spingendo per andare via, né ha intenzione di forzare la mano con la dirigenza. Nessuno strappo all’orizzonte, dunque: l’eventuale fumata bianca dipenderà esclusivamente dalle valutazioni economiche dei due club.

L’impressione generale è che la forbice per chiudere l’affare non sia poi così ampia. Se il Bayer dovesse decidere di ritoccare verso l’alto la prima offerta, mettendo sul piatto altri 5 milioni di euro per toccare quota 30, la resistenza del Napoli potrebbe vacillare definitivamente. Un rilancio che trasformerebbe una semplice tentazione di mercato in un’operazione ai dettagli finali.

Intanto, il Naplli è al lavoro per portare Federico Gatti alla corte di Allegri. Si tratta con la Juventus per un prestito con obbligo di riscatto.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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