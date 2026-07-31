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Serie A, chi sarà il “nuovo Como”? Per i bookie (a 10,00) la Fiorentina punta a un posto in Champions League

Vincenzo Letizia 31 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Si avvicina l’inizio della Serie A e la domanda è sempre quella: chi sarà la sorpresa del prossimo campionato? O, per citare la squadra-rivelazione dello scorso anno, chi sarà il “nuovo Como”? Tra il mercato ancora in corso e i tanti cambi di allenatore, fare una previsione rimane un “gioco” sempre difficile ma affascinante. Ed ecco che, tra mercato e panchina, una delle squadre che più stuzzica gli analisti dei bookmaker è la Fiorentina che – come riporta Agipronews –, secondo gli esperti di Goldbet Betflag, punta con decisione a un posto in Champions League, proposto a quota 10,00. D’altronde, i Viola sono molto attivi sul mercato e il nuovo allenatore, Fabio Grosso, arriva con tanto entusiasmo e dopo una stagione brillante al Sassuolo; inoltre, c’è la voglia di mettersi alle spalle la scorsa stagione, dopo la Fiorentina, per diversi mesi, ha vissuto lo spettro della retrocessione. Che siano proprio i Viola il “nuovo Como”?

Discorso simile si può fare per l’Atalanta, che vanta una storia recente di altissimo livello ma che ha pagato il primo anno senza Gian Piero Gasperini: non sarebbe proprio una sorpresa, quindi, ma comunque un arrivo in top-4 sotto la guida esperta di Maurizio Sarri si gioca a 5 volte la posta. A proposito di Sarri, sulla scia di quanto detto per la Fiorentina anche per l’ex squadra del “Comandante”, la Lazio, la qualificazione in Champions rappresenterebbe un grande colpo di scena: uno scenario che in lavagna si attesta a quota 30,00.

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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