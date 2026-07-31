Serie A, tempo di amichevoli: in quota l’Inter insegue la “rivincita” contro il City, Juve in “pole” col Nizza

ROMA – Tempo di amichevoli prestigiose per le squadre di Serie A e importanti per avvicinarsi al meglio all’inizio della stagione. Per l’Inter di Christian Chivu è un tuffo nei ricordi amari la sfida di domani contro il Manchester City di Enzo Maresca, pensando alla finale di Champions League di Istanbul, persa per 1-0 con rete di Rodri, con Simone Inzaghi in panchina. Come riporta Agipronews, la “rivincita” nerazzurra, nelle quote dei bookmaker, paga 3,70 su Betpassion, con il pareggio (come nell’ultimo precedente fra le due squadre, nella fase campionato della Champions 2024-2025) a 3,90 e un nuovo successo dei “Citizens” in “pole” a 1,75.
La Juventus di Luciano Spalletti, fresca del ritorno di Kolo Muani, è impegnata invece oggi pomeriggio contro il Nizza: secondo i betting analyst di William Hill, il colpo bianconero è in netto vantaggio (1,49) sul pareggio (4,10) e sulla vittoria francese (5,20). Incrocio interessante anche quello di domani fra il Real Madrid del Mourinho-bis e la Fiorentina che proprio dai “Blancos” ha appena prelevato il suo ultimo colpo di mercato: il difensore spagnolo “canterano” Victor Valdepenas. Solo un precedente ufficiale tra le due squadre: il 2-0 madridista nella Coppa dei Campioni 1956/1957. Un esito che potrebbe ripetersi, secondo gli esperti: l’impresa viola si gioca a 5,00 contro il Real a 1,45 e il segno «X» 4,75.
DVA/Agipro