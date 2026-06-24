de Giovanni, Max Esposito, Aronica, Petrazzuolo, Mignano e Mandato a NM LIVE

NM LIVE – de Giovanni: “Messi-Maradona? Il paragone non esiste, Diego era un vero leader, mercato del Napoli? Molto dipenderà dal futuro di De Bruyne e Lukaku”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Paragone tra Maradona e Messi? Siamo sempre allo stesso punto: i media, in generale, vendono un prodotto basato sull’attualità, com’è normale che sia. Devono sponsorizzare chiaramente Messi che ancora è in campo, che può rilasciare interviste e fare delle pubblicità, è molto più spendibile di un Maradona che purtroppo non c’è più e che viene ricordato solo da chi lo ha visto giocare. Non bisogna però dire sciocchezze: per leadership, forza politica e personalità Maradona era largamente superiore, non c’è dubbio su questo. Messi e Ronaldo sono due grandissimi campioni, ma il paragone non esiste. Nel 1986 Maradona vinse con un’Argentina molto scarsa, il migliore era Valdano che pure era una riserva nel suo club. Anche al Napoli vinse la prima volta con una squadra non eccezionale in tutti gli elementi. Messi, invece, ha vinto sempre con accanto dei grandissimi campioni, lo stesso discorso vale per Pelè, Di Stefano e Ronaldo. Maradona era un vero leader, un moltiplicatore di valore. Parole di Platini su Maradona? Non mi hanno fatto ridere le sue battute. Anche lui ha giocato con grandi campioni, in più il seguito della sua vita non è stato eccezionale. Gila e Khalaili accostati al Napoli? Andrebbero a riempire due vuoti che ci sono nella rosa, infatti il Napoli non ha una vera riserva di Di Lorenzo, invece Gila prenderebbe il posto di Juan Jesus. Ci sono però tre destri con Gila, Beukema e Rrahmani, soltanto Buongiorno sarebbe mancino. Io penserei di più al centrocampo e ai giocatori che torneranno dai prestiti, tutti calciatori che andranno piazzati. Da valutare inoltre le situazione di De Bruyne e Lukaku, ci sarà tanto lavoro da fare. Allegri, già prima della firma, avrà ribadito le sue idee. Portieri? Io trovo Meret e Milinkovic-Savic non del tutto affidabili, quindi punterei su un altro portiere forse. Il 4-3-3? De Bruyne e Vergara dovrebbero giocare da mezzali, ma non lo sono, sono due trequartisti da 4-2-3-1, ma in quel caso andrebbero individuati i due mediani. Il Napoli ha tante cose da fare e tante priorità. Lukaku? Non mi sembra in grande forma, in più è fermo da un anno di fatto, quindi non credo possa tornare ad alti livelli. De Bruyne lo vedo in forma, ma non è comunque più il giocatore di Manchester. Entrambi pesano tanto sul bilancio del Napoli, quindi andranno fatte delle valutazioni importanti. I loro ingaggi sono fin troppo pesanti, quindi il mercato del Napoli dipenderà molto dal futuro di questi due giocatori”.

NM LIVE – Max Esposito: “De Bruyne e Lukaku ancora utili al Napoli? Punterei su profili più giovani, Malagò in FIGC? Ora serve un valido responsabile del settore tecnico”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Cosa chiederei a Malagò? Deve cercare un valido responsabile del settore tecnico, questa figura dovrà mettere in ordine tante cose, a partire dai settori giovanili. Questo lavoro richiederà tanto tempo, i risultati si vedranno eventualmente tra diversi anni. Avendo una scuola calcio in gestione questo è un discorso che mi sta molto a cuore, ne vediamo di tutti i colori. Bisogna lavorare tanto, in alcuni settori giovanili professionistici il livello è molto basso. Mondiali? L’Argentina può arrivare in fondo, è un bel gruppo. I grandi campioni fanno la differenza, ma se Messi e Ronaldo riescono a incidere ancora così tanto alla loro età vuol dire che il livello attuale non è poi così alto. Ai Mondiali ci dovrebbero essere i migliori di ogni nazione, quindi qualcosa non va. Palestra a un passo dal Chelsea, ma le cifre dell’affare sono troppo elevate? Con tutto il rispetto per il calciatore, ma spendere tutti quei soldi per un giocatore come lui è un po’ eccessivo. Questo ci fa capire che il livello attuale nel calcio è più basso, in passato certi giocatori non avrebbero mai messo piede in determinati club, soprattutto non per queste cifre. De Bruyne e Lukaku ancora utili al Napoli? Io punterei su profili più giovani. Sono ancora due grandi giocatori, ma a causa di età e infortuni non riescono a dare più certe garanzie. Sono due grosse scommesse. Il Napoli potrebbe sostituirli con due giocatori con meno esperienza, ma in grado di poter crescere nel club azzurro. Ronaldinho al Ravenna? Quella è una mossa di marketing, nulla di più. Anche il Papu Gomez ha firmato col Padova, ma non è riuscito a dare un grande contributo”.

NM LIVE – Aronica: “Allegri? Buona scelta del Napoli, Lukaku potrebbe partire, terrei Kevin De Bruyne”

SALVATORE ARONICA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Fa sempre piacere essere ricordati, io e gli altri abbiamo contribuito alla crescita di un Napoli che all’epoca stava tornando ad alti livelli in Italia e in Europa. Allegri al Napoli? E’ stata una buona scelta, è un allenatore esperto, un vincente che sa gestire molto bene i gruppi e i campioni. Il Napoli ha voluto dare continuità al lavoro svolto da Conte. Poi la rosa andrà migliorata, ma dopo l’annuncio di Allegri verrà sicuramente fatto. Ormai anche i top player vogliono giocare nel Napoli. Mondiali? Quando non partecipare l’Italia l’interesse è minore, ma è sempre bello seguirli. I grandi campioni come Messi e Ronaldo sono sempre al top, ma sarà bello poi seguire i big match nella fase finale. Gli orari non stanno aiutando, ma qualcosa sto vedendo. Nel calcio, in Italia e nel mondo, si punta troppo sui giocatori esperti? Non so, ma non farei paragoni tra Palestra e Ronaldinho. Ronaldinho è un’operazione di marketing del Ravenna, Palestra invece era vicino all’Inter, ma all’estero hanno capacità economiche diverse. I giovani in Italia fanno fatica, non si ha il coraggio di lanciarli, soprattutto nelle big. Camarda ad esempio ha esordito col Milan, ma poi è sparito nel Lecce. I giovani bravi meritano spazio, ma serve coraggio per far tornare il calcio italiano al top. Ci sono tanti giovani forti, anche nelle categorie inferiori. De Bruyne e Lukaku meritano un’altra possibilità al Napoli? Lukaku potrebbe partire, l’infortunio e l’addio di Conte incidono tanto. De Bruyne, invece, può dare ancora tanto, soprattutto con Allegri in panchina. Il mio futuro? Al momento ho un contratto col Trapani, c’è una situazione particolare. Devo capire cosa accadrà, ma il mercato per noi allenatori è sempre attivo. In questi giorni sono a Napoli, sono sempre molto legato a questa città”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Manna lavora a fari spenti, Gila e Khalaili i primi due obiettivi, occhio alla pista Dodò, ecco le ultime su Max Allegri, De Bruyne e Lukaku” Il dir.

ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “In molti avevano già bocciato Cristiano Ronaldo, lo davano per finito, invece ha risposto con una doppietta. E’ anche l’unico ad aver segnato in 6 Mondiali diversi. Il Napoli si appresta a presentare la nuova maglia per il centenario. Il d.s. Manna intanto sta lavorando sul mercato a fari spenti. Al momento gli obiettivi sono due: Gila e Khalaili, l’alternativa al secondo è Dodò. Da valutare poi le situazioni di De Bruyne e Lukaku, in caso di addio di Lukaku si potrebbe tornare a parlare del nome di Kean. Contratto di Allegri? Potrebbe essere un triennale, sono in corso i discorsi con il club azzurro. A prescindere dai dettagli, il Napoli può restare tranquillo, perchè la rosa attuale è già importante. Allegri potrebbe ripartire dal 4-3-3 al Napoli. Lang piace alla Fiorentina, potrebbe anche rientrare all’interno dell’affare Dodò”.

NM LIVE – Mignano: “Napoli, Manna avrà tanto lavoro da fare, Alex Meret merita fiducia”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Stanno migliorando, sta diventando tutto molto più avvincente. La corsa al trono del gol è affascinante, ora è arrivato anche Cristiano Ronaldo nella lotta tra Messi, Mbappè e Haaland. Malagò presidente della FIGC? Non può fare miracoli da solo, ora vivrà una realtà diversa rispetta al CONI e al CIO. Ci sono tante situazioni da risolvere nel calcio italiano, non solo il nome del commissario tecnico. Malagò ha le carte in regola per gestire questa situazione, ma i nodi verranno al pettine. La crisi del calcio non dipende solo dal singolo risultato sportivo, c’è tutto un mondo marcio alle spalle. Le cose non vanno bene: Palestra sceglie il Chelsea, mentre il Ravenna punta sull’anziano Ronaldinho. Si parla di rifondazione e di tante altre cose, ma Malagò avrà sempre gli stessi problemi. Manna? Avrà tanto lavoro da fare, ci saranno tanti calciatori da valutare e piazzare. Nel frattempo, però, il Napoli non ha un allenatore. Allegri ha guadagnato tanto in carriera, quindi potrebbe evitare di richiedere la buonuscita al Milan, si sta andando troppo per le lunghe. La nuova stagione è dietro l’angolo. Meret e Milinkovic-Savic? Il secondo potrebbe partire, mentre Meret ha dimostrato tanto al Napoli, merita ancora fiducia, lo terrei tutta la vita prendendo un secondo affidabile”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Manna lavora a fari spenti, Gila e Khalaili i primi due obiettivi, occhio alla pista Dodò, ecco le ultime su Max Allegri, De Bruyne e Lukaku”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “In molti avevano già bocciato Cristiano Ronaldo, lo davano per finito, invece ha risposto con una doppietta. E’ anche l’unico ad aver segnato in 6 Mondiali diversi. Il Napoli si appresta a presentare la nuova maglia per il centenario. Il d.s. Manna intanto sta lavorando sul mercato a fari spenti. Al momento gli obiettivi sono due: Gila e Khalaili, l’alternativa al secondo è Dodò. Da valutare poi le situazioni di De Bruyne e Lukaku, in caso di addio di Lukaku si potrebbe tornare a parlare del nome di Kean. Contratto di Allegri? Potrebbe essere un triennale, sono in corso i discorsi con il club azzurro. A prescindere dai dettagli, il Napoli può restare tranquillo, perchè la rosa attuale è già importante. Allegri potrebbe ripartire dal 4-3-3 al Napoli. Lang piace alla Fiorentina, potrebbe anche rientrare all’interno dell’affare Dodò”.

NM LIVE – Mignano: “Napoli, Manna avrà tanto lavoro da fare, Alex Meret merita fiducia”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Stanno migliorando, sta diventando tutto molto più avvincente. La corsa al trono del gol è affascinante, ora è arrivato anche Cristiano Ronaldo nella lotta tra Messi, Mbappè e Haaland. Malagò presidente della FIGC? Non può fare miracoli da solo, ora vivrà una realtà diversa rispetta al CONI e al CIO. Ci sono tante situazioni da risolvere nel calcio italiano, non solo il nome del commissario tecnico. Malagò ha le carte in regola per gestire questa situazione, ma i nodi verranno al pettine. La crisi del calcio non dipende solo dal singolo risultato sportivo, c’è tutto un mondo marcio alle spalle. Le cose non vanno bene: Palestra sceglie il Chelsea, mentre il Ravenna punta sull’anziano Ronaldinho. Si parla di rifondazione e di tante altre cose, ma Malagò avrà sempre gli stessi problemi. Manna? Avrà tanto lavoro da fare, ci saranno tanti calciatori da valutare e piazzare. Nel frattempo, però, il Napoli non ha un allenatore. Allegri ha guadagnato tanto in carriera, quindi potrebbe evitare di richiedere la buonuscita al Milan, si sta andando troppo per le lunghe. La nuova stagione è dietro l’angolo. Meret e Milinkovic-Savic? Il secondo potrebbe partire, mentre Meret ha dimostrato tanto al Napoli, merita ancora fiducia, lo terrei tutta la vita prendendo un secondo affidabile”.

SALVATORE ARONICA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Fa sempre piacere essere ricordati, io e gli altri abbiamo contribuito alla crescita di un Napoli che all’epoca stava tornando ad alti livelli in Italia e in Europa. Allegri al Napoli? E’ stata una buona scelta, è un allenatore esperto, un vincente che sa gestire molto bene i gruppi e i campioni. Il Napoli ha voluto dare continuità al lavoro svolto da Conte. Poi la rosa andrà migliorata, ma dopo l’annuncio di Allegri verrà sicuramente fatto. Ormai anche i top player vogliono giocare nel Napoli. Mondiali? Quando non partecipare l’Italia l’interesse è minore, ma è sempre bello seguirli. I grandi campioni come Messi e Ronaldo sono sempre al top, ma sarà bello poi seguire i big match nella fase finale. Gli orari non stanno aiutando, ma qualcosa sto vedendo. Nel calcio, in Italia e nel mondo, si punta troppo sui giocatori esperti? Non so, ma non farei paragoni tra Palestra e Ronaldinho. Ronaldinho è un’operazione di marketing del Ravenna, Palestra invece era vicino all’Inter, ma all’estero hanno capacità economiche diverse. I giovani in Italia fanno fatica, non si ha il coraggio di lanciarli, soprattutto nelle big. Camarda ad esempio ha esordito col Milan, ma poi è sparito nel Lecce. I giovani bravi meritano spazio, ma serve coraggio per far tornare il calcio italiano al top. Ci sono tanti giovani forti, anche nelle categorie inferiori. De Bruyne e Lukaku meritano un’altra possibilità al Napoli? Lukaku potrebbe partire, l’infortunio e l’addio di Conte incidono tanto. De Bruyne, invece, può dare ancora tanto, soprattutto con Allegri in panchina. Il mio futuro? Al momento ho un contratto col Trapani, c’è una situazione particolare. Devo capire cosa accadrà, ma il mercato per noi allenatori è sempre attivo. In questi giorni sono a Napoli, sono sempre molto legato a questa città”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Manna lavora a fari spenti, Gila e Khalaili i primi due obiettivi, occhio alla pista Dodò, ecco le ultime su Max Allegri, De Bruyne e Lukaku” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “In molti avevano già bocciato Cristiano Ronaldo, lo davano per finito, invece ha risposto con una doppietta. E’ anche l’unico ad aver segnato in 6 Mondiali diversi. Il Napoli si appresta a presentare la nuova maglia per il centenario. Il d.s. Manna intanto sta lavorando sul mercato a fari spenti. Al momento gli obiettivi sono due: Gila e Khalaili, l’alternativa al secondo è Dodò. Da valutare poi le situazioni di De Bruyne e Lukaku, in caso di addio di Lukaku si potrebbe tornare a parlare del nome di Kean. Contratto di Allegri? Potrebbe essere un triennale, sono in corso i discorsi con il club azzurro. A prescindere dai dettagli, il Napoli può restare tranquillo, perchè la rosa attuale è già importante. Allegri potrebbe ripartire dal 4-3-3 al Napoli. Lang piace alla Fiorentina, potrebbe anche rientrare all’interno dell’affare Dodò”. NM LIVE – Mignano: “Napoli, Manna avrà tanto lavoro da fare, Alex Meret merita fiducia” RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Stanno migliorando, sta diventando tutto molto più avvincente. La corsa al trono del gol è affascinante, ora è arrivato anche Cristiano Ronaldo nella lotta tra Messi, Mbappè e Haaland. Malagò presidente della FIGC? Non può fare miracoli da solo, ora vivrà una realtà diversa rispetta al CONI e al CIO. Ci sono tante situazioni da risolvere nel calcio italiano, non solo il nome del commissario tecnico. Malagò ha le carte in regola per gestire questa situazione, ma i nodi verranno al pettine. La crisi del calcio non dipende solo dal singolo risultato sportivo, c’è tutto un mondo marcio alle spalle. Le cose non vanno bene: Palestra sceglie il Chelsea, mentre il Ravenna punta sull’anziano Ronaldinho. Si parla di rifondazione e di tante altre cose, ma Malagò avrà sempre gli stessi problemi. Manna? Avrà tanto lavoro da fare, ci saranno tanti calciatori da valutare e piazzare. Nel frattempo, però, il Napoli non ha un allenatore. Allegri ha guadagnato tanto in carriera, quindi potrebbe evitare di richiedere la buonuscita al Milan, si sta andando troppo per le lunghe. La nuova stagione è dietro l’angolo. Meret e Milinkovic-Savic? Il secondo potrebbe partire, mentre Meret ha dimostrato tanto al Napoli, merita ancora fiducia, lo terrei tutta la vita prendendo un secondo affidabile”. NM LIVE – Aronica: “Allegri? Buona scelta del Napoli, Lukaku potrebbe partire, terrei Kevin De Bruyne” SALVATORE ARONICA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Fa sempre piacere essere ricordati, io e gli altri abbiamo contribuito alla crescita di un Napoli che all’epoca stava tornando ad alti livelli in Italia e in Europa. Allegri al Napoli? E’ stata una buona scelta, è un allenatore esperto, un vincente che sa gestire molto bene i gruppi e i campioni. Il Napoli ha voluto dare continuità al lavoro svolto da Conte. Poi la rosa andrà migliorata, ma dopo l’annuncio di Allegri verrà sicuramente fatto. Ormai anche i top player vogliono giocare nel Napoli. Mondiali? Quando non partecipare l’Italia l’interesse è minore, ma è sempre bello seguirli. I grandi campioni come Messi e Ronaldo sono sempre al top, ma sarà bello poi seguire i big match nella fase finale. Gli orari non stanno aiutando, ma qualcosa sto vedendo. Nel calcio, in Italia e nel mondo, si punta troppo sui giocatori esperti? Non so, ma non farei paragoni tra Palestra e Ronaldinho. Ronaldinho è un’operazione di marketing del Ravenna, Palestra invece era vicino all’Inter, ma all’estero hanno capacità economiche diverse. I giovani in Italia fanno fatica, non si ha il coraggio di lanciarli, soprattutto nelle big. Camarda ad esempio ha esordito col Milan, ma poi è sparito nel Lecce. I giovani bravi meritano spazio, ma serve coraggio per far tornare il calcio italiano al top. Ci sono tanti giovani forti, anche nelle categorie inferiori. De Bruyne e Lukaku meritano un’altra possibilità al Napoli? Lukaku potrebbe partire, l’infortunio e l’addio di Conte incidono tanto. De Bruyne, invece, può dare ancora tanto, soprattutto con Allegri in panchina. Il mio futuro? Al momento ho un contratto col Trapani, c’è una situazione particolare. Devo capire cosa accadrà, ma il mercato per noi allenatori è sempre attivo. In questi giorni sono a Napoli, sono sempre molto legato a questa città”. NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Manna lavora a fari spenti, Gila e Khalaili i primi due obiettivi, occhio alla pista Dodò, ecco le ultime su Max Allegri, De Bruyne e Lukaku” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “In molti avevano già bocciato Cristiano Ronaldo, lo davano per finito, invece ha risposto con una doppietta. E’ anche l’unico ad aver segnato in 6 Mondiali diversi. Il Napoli si appresta a presentare la nuova maglia per il centenario. Il d.s. Manna intanto sta lavorando sul mercato a fari spenti. Al momento gli obiettivi sono due: Gila e Khalaili, l’alternativa al secondo è Dodò. Da valutare poi le situazioni di De Bruyne e Lukaku, in caso di addio di Lukaku si potrebbe tornare a parlare del nome di Kean. Contratto di Allegri? Potrebbe essere un triennale, sono in corso i discorsi con il club azzurro. A prescindere dai dettagli, il Napoli può restare tranquillo, perchè la rosa attuale è già importante. Allegri potrebbe ripartire dal 4-3-3 al Napoli. Lang piace alla Fiorentina, potrebbe anche rientrare all’interno dell’affare Dodò”. NM LIVE – Mignano: “Napoli, Manna avrà tanto lavoro da fare, Alex Meret merita fiducia” RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Stanno migliorando, sta diventando tutto molto più avvincente. La corsa al trono del gol è affascinante, ora è arrivato anche Cristiano Ronaldo nella lotta tra Messi, Mbappè e Haaland. Malagò presidente della FIGC? Non può fare miracoli da solo, ora vivrà una realtà diversa rispetta al CONI e al CIO. Ci sono tante situazioni da risolvere nel calcio italiano, non solo il nome del commissario tecnico. Malagò ha le carte in regola per gestire questa situazione, ma i nodi verranno al pettine. La crisi del calcio non dipende solo dal singolo risultato sportivo, c’è tutto un mondo marcio alle spalle. Le cose non vanno bene: Palestra sceglie il Chelsea, mentre il Ravenna punta sull’anziano Ronaldinho. Si parla di rifondazione e di tante altre cose, ma Malagò avrà sempre gli stessi problemi. Manna? Avrà tanto lavoro da fare, ci saranno tanti calciatori da valutare e piazzare. Nel frattempo, però, il Napoli non ha un allenatore. Allegri ha guadagnato tanto in carriera, quindi potrebbe evitare di richiedere la buonuscita al Milan, si sta andando troppo per le lunghe. La nuova stagione è dietro l’angolo. Meret e Milinkovic-Savic? Il secondo potrebbe partire, mentre Meret ha dimostrato tanto al Napoli, merita ancora fiducia, lo terrei tutta la vita prendendo un secondo affidabile”. MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Cosa chiederei a Malagò? Deve cercare un valido responsabile del settore tecnico, questa figura dovrà mettere in ordine tante cose, a partire dai settori giovanili. Questo lavoro richiederà tanto tempo, i risultati si vedranno eventualmente tra diversi anni. Avendo una scuola calcio in gestione questo è un discorso che mi sta molto a cuore, ne vediamo di tutti i colori. Bisogna lavorare tanto, in alcuni settori giovanili professionistici il livello è molto basso. Mondiali? L’Argentina può arrivare in fondo, è un bel gruppo. I grandi campioni fanno la differenza, ma se Messi e Ronaldo riescono a incidere ancora così tanto alla loro età vuol dire che il livello attuale non è poi così alto. Ai Mondiali ci dovrebbero essere i migliori di ogni nazione, quindi qualcosa non va. Palestra a un passo dal Chelsea, ma le cifre dell’affare sono troppo elevate? Con tutto il rispetto per il calciatore, ma spendere tutti quei soldi per un giocatore come lui è un po’ eccessivo. Questo ci fa capire che il livello attuale nel calcio è più basso, in passato certi giocatori non avrebbero mai messo piede in determinati club, soprattutto non per queste cifre. De Bruyne e Lukaku ancora utili al Napoli? Io punterei su profili più giovani. Sono ancora due grandi giocatori, ma a causa di età e infortuni non riescono a dare più certe garanzie. Sono due grosse scommesse. Il Napoli potrebbe sostituirli con due giocatori con meno esperienza, ma in grado di poter crescere nel club azzurro. Ronaldinho al Ravenna? Quella è una mossa di marketing, nulla di più. Anche il Papu Gomez ha firmato col Padova, ma non è riuscito a dare un grande contributo”. NM LIVE – Aronica: “Allegri? Buona scelta del Napoli, Lukaku potrebbe partire, terrei Kevin De Bruyne” SALVATORE ARONICA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Fa sempre piacere essere ricordati, io e gli altri abbiamo contribuito alla crescita di un Napoli che all’epoca stava tornando ad alti livelli in Italia e in Europa. Allegri al Napoli? E’ stata una buona scelta, è un allenatore esperto, un vincente che sa gestire molto bene i gruppi e i campioni. Il Napoli ha voluto dare continuità al lavoro svolto da Conte. Poi la rosa andrà migliorata, ma dopo l’annuncio di Allegri verrà sicuramente fatto. Ormai anche i top player vogliono giocare nel Napoli. Mondiali? Quando non partecipare l’Italia l’interesse è minore, ma è sempre bello seguirli. I grandi campioni come Messi e Ronaldo sono sempre al top, ma sarà bello poi seguire i big match nella fase finale. Gli orari non stanno aiutando, ma qualcosa sto vedendo. Nel calcio, in Italia e nel mondo, si punta troppo sui giocatori esperti? Non so, ma non farei paragoni tra Palestra e Ronaldinho. Ronaldinho è un’operazione di marketing del Ravenna, Palestra invece era vicino all’Inter, ma all’estero hanno capacità economiche diverse. I giovani in Italia fanno fatica, non si ha il coraggio di lanciarli, soprattutto nelle big. Camarda ad esempio ha esordito col Milan, ma poi è sparito nel Lecce. I giovani bravi meritano spazio, ma serve coraggio per far tornare il calcio italiano al top. Ci sono tanti giovani forti, anche nelle categorie inferiori. De Bruyne e Lukaku meritano un’altra possibilità al Napoli? Lukaku potrebbe partire, l’infortunio e l’addio di Conte incidono tanto. De Bruyne, invece, può dare ancora tanto, soprattutto con Allegri in panchina. Il mio futuro? Al momento ho un contratto col Trapani, c’è una situazione particolare. Devo capire cosa accadrà, ma il mercato per noi allenatori è sempre attivo. In questi giorni sono a Napoli, sono sempre molto legato a questa città”. NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Manna lavora a fari spenti, Gila e Khalaili i primi due obiettivi, occhio alla pista Dodò, ecco le ultime su Max Allegri, De Bruyne e Lukaku” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “In molti avevano già bocciato Cristiano Ronaldo, lo davano per finito, invece ha risposto con una doppietta. E’ anche l’unico ad aver segnato in 6 Mondiali diversi. Il Napoli si appresta a presentare la nuova maglia per il centenario. Il d.s. Manna intanto sta lavorando sul mercato a fari spenti. Al momento gli obiettivi sono due: Gila e Khalaili, l’alternativa al secondo è Dodò. Da valutare poi le situazioni di De Bruyne e Lukaku, in caso di addio di Lukaku si potrebbe tornare a parlare del nome di Kean. Contratto di Allegri? Potrebbe essere un triennale, sono in corso i discorsi con il club azzurro. A prescindere dai dettagli, il Napoli può restare tranquillo, perchè la rosa attuale è già importante. Allegri potrebbe ripartire dal 4-3-3 al Napoli. Lang piace alla Fiorentina, potrebbe anche rientrare all’interno dell’affare Dodò”. NM LIVE – Mignano: “Napoli, Manna avrà tanto lavoro da fare, Alex Meret merita fiducia” RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Stanno migliorando, sta diventando tutto molto più avvincente. La corsa al trono del gol è affascinante, ora è arrivato anche Cristiano Ronaldo nella lotta tra Messi, Mbappè e Haaland. Malagò presidente della FIGC? Non può fare miracoli da solo, ora vivrà una realtà diversa rispetta al CONI e al CIO. Ci sono tante situazioni da risolvere nel calcio italiano, non solo il nome del commissario tecnico. Malagò ha le carte in regola per gestire questa situazione, ma i nodi verranno al pettine. La crisi del calcio non dipende solo dal singolo risultato sportivo, c’è tutto un mondo marcio alle spalle. Le cose non vanno bene: Palestra sceglie il Chelsea, mentre il Ravenna punta sull’anziano Ronaldinho. Si parla di rifondazione e di tante altre cose, ma Malagò avrà sempre gli stessi problemi. Manna? Avrà tanto lavoro da fare, ci saranno tanti calciatori da valutare e piazzare. Nel frattempo, però, il Napoli non ha un allenatore. Allegri ha guadagnato tanto in carriera, quindi potrebbe evitare di richiedere la buonuscita al Milan, si sta andando troppo per le lunghe. La nuova stagione è dietro l’angolo. Meret e Milinkovic-Savic? Il secondo potrebbe partire, mentre Meret ha dimostrato tanto al Napoli, merita ancora fiducia, lo terrei tutta la vita prendendo un secondo affidabile”.