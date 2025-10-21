NEWS

PSV – Napoli: le formazioni ufficiali. Conte: sarà decisivo l’approccio al match

Vincenzo Letizia 21 Ottobre 2025 0 32 sec read

Psv (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Junior; Man, Saibari, Perisic; Til. All: Bosz.

Napoli (4-4-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Lucca. All: Conte

Conte dai microfoni di SKY esprime soddisfazione per il recupero di McTominay: “McTominay gioca, benissimo così. Chi ha la possibilità dall’inizio è importante che dia segnali importanti. Lucca sta lavorando e sta cercando di alzare il livello, Hojlund meglio non rischiarlo ed è una grande opportunità per Lucca. Sarà importante l’approccio, affrontiamo una squadra forte, non è semplice giocarci contro. Bisogna fare attenzione e in base alla partita faremo delle scelte nel secondo tempo”. 

