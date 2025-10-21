Champions, PSV-Napoli, Manna rassicura: “Siamo concentrati sul lavoro”

In vista della sfida contro il PSV, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando la volontà del club di mantenere concentrazione e costanza nonostante i numerosi cambiamenti in rosa. “Noi siamo concentrati sul lavoro — ha dichiarato — abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato molti calciatori per ampliare la rosa. Siamo tranquilli, perché devono adattarsi. Non è semplice e ci saranno momenti in cui andrà meno bene; noi dobbiamo lavorare e aspettarli, e loro capire che Napoli è una grande realtà.”

Riguardo al suo nuovo acquisto, Kevin De Bruyne, Manna è netto: “Conte lo voleva? Noi cercavamo qualità e lui è stata un’opportunità di mercato. Kevin si è calato benissimo nella nostra realtà e sta rispondendo sul campo.”

Con queste parole, il dirigente azzurro prova a trasmettere fiducia e stabilità in un momento delicato della stagione, confermando che l’obiettivo del Napoli resta la costruzione di un gruppo competitivo e coeso.