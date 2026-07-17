SSC NAPOLI | A Dimaro Folgarida la Mostra dei Trofei per i 100 anni del club, i cimeli storici celbrano anche i 15 ritiri in Val di Sole

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 17 LUGLIO 2026 – Se chiedi ad un tifoso qual è il primo Trofeo internazionale vinto dal Napoli sicuramente risponderà la Coppa Europa conquistata nel 1989 con Diego Armando Maradona. Un ricordo indelebile nella memoria del popolo partenopeo. E invece, incredibilmente, il primo Trofeo internazionale risale a ben 23 anni prima perché nel 1966 il Napoli trionfò nella Coppa delle Alpi ovvero un torneo a otto squadre: quattro italiane (Napoli, Juventus Catania e Spal) e quattro svizzere (Servette, Young Boys, Basilea e una formazione mista Losanna e Zurigo). E vi è poi un secondo successo ovvero la Coppa di Lega Italo – Inglese del 1976 che vide affrontarsi il Napoli, vincitore della Coppa Italia, e il Southampton vincitore della Coppa d’Inghilterra.

Tutto questo e ben altro è proposto nella Mostra dei Cimeli storici allestita da SSC Napoli nella SKI.IT Arena di Dimaro grazie all’intuizione e al coordinamento di Valentina De Laurentiis e alla collaborazione con Momenti Azzurri S.r.l., costituita da Eduardo Alinei e Giuseppe Montanino, Memorabilia Partner del Club.

La mostra vuol essere un omaggio alla memoria, ai successi e alla passione che da cento anni uniscono il Napoli ai suoi tifosi. Una vera e propria chicca che verrà riproposta anche in Abruzzo. Non poteva mancare una intera sezione dedicata a Diego Armando Maradona, simbolo assoluto della storia azzurra, attraverso una selezione di memorabilia che ne celebra l’eredità sportiva e il legame indissolubile con Napoli.

A Dimaro Folgarida è il futuristico DOM ad ospitare questo un percorso espositivo che racconta le vittorie del Club attraverso i trofei, le maglie, i cimeli e i documenti che hanno segnato la storia azzurra. La mostra accompagna i tifosi in un viaggio attraverso i momenti che hanno reso grande il Napoli: dalle prime affermazioni nazionali e internazionali ai quattro Scudetti, dalle Coppe Italia alla Coppa UEFA, fino ai successi più recenti.

Ogni trofeo esposto rappresenta una pagina della storia del Club e diventa il punto di partenza per raccontare le imprese, i protagonisti e le emozioni che hanno contribuito a costruire l’identità della S.S.C. Napoli. A fianco testi e fotografie collocano l’impresa nel contesto storico.

Un modo memorabile per celebrare il 15.o ritiro della squadra del Presidente Aurelio De Laurentiis in Val di Sole, fantastico angolo del Trentino occidentale, ed aprire la stagione che celebra i 100 anni di storia del club partenopeo.

L’ingresso è gratuito e garantito a gruppi di massimo 50 persone ogni mezzora. E’ richiesta la prenotazione sulla pagina del sito https://sscnapoli.it/ritiro-estivo-dimaro-2026/ dove è possibile prenotare i biglietti sempre gratuiti anche del doppio allenamento quotidiano e per il rito degli autografi sul palco della SKI.IT Arena.

Per INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it