CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Zeballos, la risposta del Boca al Napoli

Vincenzo Letizia 17 Luglio 2026 0 1 min read

L’asse di mercato tra Napoli e Buenos Aires torna a infiammarsi, questa volta nel segno del talento purissimo di Exequiel “El Changuito” Zeballos. Il club partenopeo ha rotto gli indugi per il gioiello del Boca Juniors, depositando sulla scrivania della dirigenza Xeneize una prima offerta ufficiale per portare l’esterno offensivo all’ombra del Vesuvio. La risposta degli argentini non si è fatta attendere, dando il via a una complessa partita a scacchi.
Sul piatto la dirigenza azzurra ha messo una cifra considerevole: 10 milioni di dollari per strappare il classe 2002 alla Bombonera. Il Boca Juniors non ha alzato un muro insormontabile, ma ha risposto alla proposta chiedendo sostanziali modifiche alla struttura dell’operazione. In particolare, il club argentino punta a ridiscutere i termini di pagamento, la percentuale sulla futura rivendita e l’inserimento di bonus legati alle prestazioni del calciatore in Europa.
Dal canto suo, il Napoli incassa la controproposta con estrema serenità. Forte di un principio d’accordo già blindato con l’entourage di Zeballos – affascinato dalla prospettiva di calcare lo stesso prato che fu di Diego Armando Maradona –, il club di De Laurentiis non ha alcuna fretta di accelerare i tempi.
La strategia partenopea è chiara: la priorità immediata resta lo sfoltimento della rosa. Prima di affondare definitivamente il colpo e formalizzare l’acquisto del “Changuito”, il Napoli dovrà necessariamente completare alcune cessioni nel reparto offensivo per liberare spazio e budget. Le basi per il grande salto di Zeballos in Serie A sono state gettate, ma la trattativa vivrà ora di pazienza e diplomazia.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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