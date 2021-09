Da oggi in vendita i tagliandi per la partitissima con la Juventus

Parte oggi, alle 12, la vendita dei tagliandi per la partitissima Napoli – Juventus, in programma sabato 11 settembre allo Stadio Maradona, alle ore 18, valevole quale anticipo della terza giornata di campionato. Questi i prezzi praticati dalla società partenopea:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 100,00

Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 80,00

Curve € 50,00

Come sempre non sono disponibili biglietti a tariffa ridotta, fatta eccezione per il settore di Tribuna Family. Per l’acquisto dei preziosi tagliandi basta collegarsi al sito di Ticketone e quindi seguire le procedure on line. Ciascun tifoso non potrà comprare più di 4 titoli di ingresso. Appena terminata la procedura d’acquisto, si riceverà, a mezzo posta elettronica, il biglietto in formato digitale, il quale dovrà essere stampato per esibirlo agli ingressi dello stadio insieme al green pass. Fino a sabato la vendita sarà riservata ai vecchi abbonati possessori di voucher, i quali, per usufruire del diritto di prelazione, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi al seguente link

https://sport.ticketone.it/search

inserire, nel campo “CODICE PROMOZIONALE”, il numero della fidelity card di 12 cifre (044…)

Trascorso tale termine la vendita diventerà libera, tuttavia, gli spettatori non potranno superare le 20mila unità, come da protocollo del governo. All’entrata dell’impianto di Fuorigrotta gli stewards registreranno la temperatura corporea dei tifosi e tutti coloro che oltrepasseranno i 37,5° non saranno ammessi all’interno dello stadio.

La SSC Napoli ricorda inoltre di leggere e rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice di Condotta stabilito dal club, codice che si potrà visionare al seguente link: (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).