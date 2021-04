Gli interventi di Tancredi Palmeri, Paolo Colantoni e Dario Marcolin a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista.

“Molte delle cose dette da Florentino Perez sono interessanti e hanno motivo di esistere. Il problema è andare a intaccare il merito sportivo, che per le big era già protetto. La prosopopea del calcio dei poveri è una stupidaggine, non è più così da anni. Non mi pare che Maradona sia venuto per turismo a Napoli. Il Real Madrid aveva messo insieme Puskas e Di Stefano con i soldi, questa retorica non ha senso. Così come anche quella del fatto che l’UEFA abbia costretto a questo. La Champions cambia e cambierà, il formato del 2024 a me non piace. Ma è tutto voluto dai grandi club. L’UEFA – che non è un’organizzazione pro bono – di certo non si trattiene i soldi ma redistribuisce. I 350.000.000 a prescindere non li avrebbe dati nessuno. Sono convinto che la nuova Champions League non durerà molto, anzi sembra quasi fatta per sabotarla.

Dimissioni Agnelli? All’estero hanno raccontato una realtà, noi ne abbiamo raccontata un’altra. La sua credibilità internazionale è finita, quella di Perez no. A livello istituzionale nessuno si fiderà più di Agnelli, a livello di club è un’altra cosa. Dal punto di vista della comunicazione la Juventus è stata umiliata”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Colantoni, giornalista.

“La gara è vista come uno spareggio Champions, un’ultima possibilità. La Lazio avrà domani il Napoli e lunedì il Milan, quindi a breve si capirà quale sarà l’obiettivo. Se dovesse essere sconfitta in entrambe le gare chiaramente l’obiettivo si allontanerebbe in maniera decisiva. Lotito? Da ciò che so è stato un acerrimo rivale della Super League. Da un po’ di tempo a questa parte difficilmente esce allo scoperto e rilascia dichiarazioni pubbliche, aspetta prima. Lo ha fatto anche sul fronte tamponi e Lazio-Torino. Secondo me non giocano né Luis Alberto né Lucas Leiva. Lo spagnolo si trascina un problema alla caviglia, non credo forzerà. Assenza importante ma il problema non è da sottovalutare. Leiva spesso viene sostituito per problemi fisici che si porta dietro da inizio stagione, in partite come questa difficile rinunciare a lui. In attesa di capire oggi, nelle prove di ieri sono stati utilizzati Cataldi e Parolo. L’ultima vittoria della Lazio a Napoli vide proprio entrambi a centrocampo, Parolo però fu espulso”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, allenatore.

“Dopo Napoli-Lazio il calendario è un po’ in discesa. Credo che il Napoli abbia fatto una tabella, la partita con la Lazio è ovviamente importante. Ogni partita fa storia a sé. Mertens oppure Osimhen? Io farei giocare il secondo, il belga ha perso qualcosina. Osimhen più gioca e meglio sta mentre Mertens nella mezz’ora finale può fare bene. Osimhen contro l’Inter aveva 3 marcatori sui cross, era dura per lui. Il Napoli può battere la Lazio nelle posizioni, facendo allargare sugli esterni i 3 centrali. Zielinski potrebbe avere più libertà e fare la differenza”.