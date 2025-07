Curiosità -Un altro difensore olandese, a Napoli, dopo il mito Krol di 41 anni or sono

Ieri si è presentato alla stampa nazionale ed ai tifosi azzurri Sam Beukema, appena arrivato, qualche giorno fa, dal Bologna. Dopo ben 41 anni, un centrale difensivo olandese vestirà la maglia azzurra nelle prossime stagioni. Sarà capace di continuare il mito del grande Krol, indimenticato giocatore degli anni 80, ancora molto legato alla società partenopea? Lo scopriremo presto! In conferenza, Beukema si è detto felicissimo dell’approdo alla corte di Antonio Conte che ha nsistito tantissimo per averlo in rosa. “Ho fatto la scelta giusta, una big come il Napoli, peraltro campione d’Italia in carica, rappresenta una meta d’arrivo importantissima”, ha affermato, con un buon italiano, l’olandese erede di Krol. Questa sera lo vedremo in campo nella seconda amichevole estiva, contro il Catanzaro in quel di Dimaro.