Fontana, Cotugno, Amoruso, Mandarini e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Gaetano Fontana, allenatore ed ex giocatore del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Napoli-Catanzaro sarà un match funzionale per entrambe” – “Napoli? Posso dire che, visto il grande lavoro di Conte in questi giorni, è presto per parlare, ma credo che vedremo un Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Amichevole contro il Catanzaro? Le gambe in questo momento sono impastate, perché non rispondono nella freschezza e nel comando che di danno. Ci aspetta comunque un miglioramento rispetto alla gara contro l’Arezzo, soprattutto dal punto di vista mentale. Conte, al di là del risultato, vedrà l’intenzione dei giocatori nel fare determinate giocate. Poi, come abbiamo detto prima, si sa che in questo momento c’è una mancanza di condizione fisica. De Bruyne farà vedere tantissimo di quel grandissimo contenitore che gli ha permesso di fare una carriera davvero incredibile. Lui ha tutto, non gli bisogna dire cosa deve fare. Deve entrare in forma? Sì, ma lo farà. Il Catanzaro, ovviamente, avrà un’attenzione superiore, visto che giocherà contro i campioni d’Italia. Mi auguro che la partita di domani sia funzionale per entrambe le squadre. Il Catanzaro si è piazzato nella parte della classifica del campionato di Serie B e sono convinto che piazzerà il colpo prima o poi. Sono molto curioso di vedere il lavoro di Aquilani, che continua il percorso fatto sia da Vivarini che da Caserta”.

Ada Cotugno, giornalista di FanPage, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Se fossi il Napoli, non prenderei Sterling”- “Sterling-Napoli? Nessuno si aspettava questa pista, ma il Napoli ci ha abituati a questi accostamenti. Ha fatto una bellissima carriera, ma sarebbe diventato ancora più forte se avesse fatto queste scelte. Il Napoli, però, ha già fatto un colpo mediatico, ovvero De Bruyne. Sterling deve andare via dal Chelsea, ma sarebbe anche un’operazione molto costosa. Lui è anche un giocatore che va ripreso, farei un altro tipo di investimento. Al netto che il Chelsea non accetti delle condizioni davvero favorevoli per il Napoli. Giocatore del Napoli che mi stuzzica di più? Ovviamente, De Bruyne: ancora mi fa strano vederlo con la maglia del Napoli. Un altro giocatore che vorrei vedere di più è Gilmour che, di fatto, avrà sicuramente più spazio quest’anno. Altro giocatore interessante è sicuramente Noa Lang, viste anche le sue dichiarazioni nette in conferenza stampa”.

Gennaro Amoruso, giornalista di Catanzaro.net, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il test amichevole con il Napoli dimostra quanto sia cresciuto il Catanzaro” – “Dopo tanto tempo, Napoli e Catanzaro si sfideranno di nuovo. Napoli e Catanzaro hanno avuto un lungo legame negli anni ottanta. Sarà sicuramente una bella partita. Questo test amichevole dimostra quanto sia cresciuto il Catanzaro, anche se stiamo parlando del calcio del mese di luglio. Anche se il Catanzaro in questi giorni è stato alle prese con un virus intestinale, che ha colpito diversi giocatori di Aquilani. Ci saranno anche tanti tifosi del Catanzaro. Sarà una bella gara tra due squadre del Sud. Aquilani ha portato tanto entusiasmo a Catanzaro. Il Catanzaro sarà un po’ sbarazzino, proprio com’è lo stesso Aquilani. Ci sarà un mix di giocatori esperti e giovani. Ci saranno anche dei lavori allo Stadio Ceravolo, più un nuovo Centro Sportivo con foresteria. Questi sono tutti segnali del grande lavoro del Catanzaro, che speriamo di rivederlo nuovamente in Serie A”.

Fabio Mandarini, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “La pista Ndoye non è assolutamente chiusa” – “ Le gare di adesso non si possono considerare. Il Napoli, tra l’altro, sta lavorando molto di più rispetto all’anno scorso. I giocatori stanno lavorando tantissimo, non mi aspetto tante cose diverse rispetto alla gara contro l’Arezzo. L’importante è essere pronti ad inizio del campionato. Miretti? Il Napoli ha bisogno di un centrocampista in più, propri per una questione numerica. Poi da vedere se Vergara sarà confermato o meno. Bisogna chiudere la coppia, proprio come a sinistra. Sterling o Grealish? Bisogna sempre aspettare Ndoye, che non è ancora chiusa come pista. Il Napoli ci lavorerà fino alla fine”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Bologna per Ndoye” – “Mi è arrivata una fonte che afferma che Napoli e Bologna hanno trovato l’accordo per Ndoye. Questa fonte, che mi sembra ben informata, entro due giorni si può chiudere il tutto, visto che il grosso della trattativa sarebbe stata già fatta. Ci sarebbe l’accordo sulla formula. Napoli-Catanzaro? Si vedrà qualcosa in più rispetto all’Arezzo, ma ci sono ancora tanti lavori in corso. Queste gare servono a Conte per capire se la squadra segue le sue indicazioni. Le tre amichevoli con il Castel di Sangro saranno molto più probanti. Sterling? Il giocatore viene da una situazione blasonata, ma non so quanto sia funzionale al Napoli. Non mi piacciono i giocatori che vengono offerti. Mi aspetto di vedere un Lang più brillante contro il Catanzaro”.

