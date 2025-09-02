BASKET – Eurobasket: l’Italia soffre ma rimonta, la Spagna si inchina

Un inizio choc, poi la lenta rimonta e quindi il trionfo.

L’Italia ha trovato il modo più difficile per conquistare una partita chiave nel suo percorso nella fase a gironi di Eurobasket, battendo 67-63 (10-18, 30-36, 49-47) la Spagna di Sergio Scariolo. E’ la terza vittoria consecutiva ottenuta dalla nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, che la proietta di certo agli ottavi di finale e provvisoriamente anche al primo posto del raggruppamento insieme con la Grecia, sconfitta a sorpresa dalla Bosnia.

Dopo le due belle vittorie su Giorgia e Bosnia, contro la pericolosa rivale odierna gli azzurri sono apparsi poco reattivi nei primi minuti di partita, subendo il gioco degli avversari, bravi a chiudere tutti gli spazi in difesa. Solo sullo 0-13, dopo quasi otto minuti di gioco, sono arrivati i primi due punti con una schiacciata di Niang, rivelatosi tra i migliori della serata. L’Italia ha in parte ricucito lo strappo e il primo quarto si è chiuso sul 18-10 per la squadra di Scariolo. Gli azzurri hanno messo a segno un minibreak di 5-0 a inizio della seconda frazione e l’aggancio è arrivato sul 25-25, in una partita dal punteggio basso e con percentuali al tiro davvero brutte da entrambe le parti. Fontecchio, dopo i 39 punti del match con la Bosnia, ha segnato il suo primo canestro, una tripla, solo dopo 14′ e all’intervallo lungo l’Italia è ma di solo sei lunghezze contro la Spagna (30-36).

Il lento lavoro di rimonta degli azzurri è proseguito nel terzo quarto è dopo il pareggio sul 45 pari proprio allo scadere è arrivato finalmente il canestro del sorpasso, messo a segno ancora da Niang, per il 49-47 alla sirena. Il giocatore di Cleveland insieme con Diouf ha tenuto a galla e suonato la riscossa per l’Italia, che si è trovata con Melli, Thompson e Fontecchio carichi di falli ma è riuscita poi a restare avanti per una incollatura, anche dopo un infortunio che ha messo fuori causa proprio Niang.

Nel finale, avanti di 5 punti, gli azzurri si sono fatti raggiungere sul 62 pari, ma dopo un’altalena di errori a indirizzare il risultato è stato un fallo antisportivo subito da Spissu, che dalla lunetta non ha tremato, regalando all’Italia una vittoria che, considerando l’ultima partita da giocare con Cipro, garantisce il secondo posto nel girone e l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

“Un inizio del genere avrebbe distrutto qualsiasi squadra, invece i ragazzi hanno dimostrato di tenerci – ha commentato Pozzecco -. Abbiamo giocato una partita solida, difeso ogni possesso come se fosse l’ultimo e siamo stati bravi a trovare sempre l’uomo giusto per concludere: questo vuol dire che giochiamo di squadra. E’ un risultato importante, mi spiace per Sergio che è un amico ma domani loro si giocano la qualificazione”, ha concluso il ct, ricordando la sfida decisiva tra Spagna e Grecia che potrebbe regalare il primo posto all’Italia.

ANSA