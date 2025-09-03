NEWS

Calendario Champions Napoli – Esordio degli azzurri, in trasferta, col Manchester City

Armando Fico 3 Settembre 2025 0 36 sec read

E’ stato stilato il calendario delle otto partite del giorne unico di Champions. Per quanto riguarda il Napoli, gli azzurri esordiranno nella prima giornata, il 18 di questo mese, a Manchester, incontrando il City di Guardiola. Ritorno da ex per il belga Kevin De Bruyne. Ecco qui di seguito il calendario completo delle gare da disputare:

Giornata Partita Data Stadio
I Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 – Ore 21:00 Etihad Stadium
II Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 – Ore 21:00 Diego Armando Maradona
III PSV-Napoli 21 ottobre 2025 – Ore 21:00 Philips Stadion
IV Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 – Ore 18:45 Diego Armando Maradona
V Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21:00 Diego Armando Maradona
VI Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 – Ore 21:00 Estadio da Luz
VII FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 – Ore 21:00 Parken
VIII Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 – Ore 21:00 Diego Armando Maradona
Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

LA PARTITA – Napoli, Osimhen è già devastante: tripletta anche al Teramo, è 4-0

Secondo e ultimo test amichevole per il Napoli di Gennaro Gattuso in ritiro a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno affrontato il Teramo e hanno vinto per […]

4 Settembre 2020 0 1 min read

LE INTERVISTE – Conte: questa partita ci deve far capire che possiamo dire la nostra

Antonio Conte, tecnico del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio nel big match contro l’Inter: “Il premio sono due giorni di riposo, c’è la possibilità […]

1 Marzo 2025 0 1 min read

Marcolin: “Il gol di Insigne fa pensare che Sousa non abbia preparato bene la gara”

“Sul gol di Insigne c’è l’errore di Tomovic, che guarda la palla e perde l’uomo. Sembra che Paulo Sousa non abbia preparato bene la gara, […]

20 Ottobre 2015 0 36 sec read

Gli interventi di Paolo Bargiggia e Mauro Bergonzi a “1 Football Club”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Mediaset ed opinionista calcistico, Paolo […]

7 Marzo 2022 0 6 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui