Rinnovi – Il Napoli sta per blindare Anguissa con un prolungamento fino al 2028 e aumento dell’ingaggio

Armando Fico 3 Settembre 2025 0 34 sec read

Da quanto riferisce il quotidiano sportivo dalle pagine risa, la SSCN ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Anguissa. Il forte centrocampista camerunense è uno dei fedelissimi di Antonio Conte. Il mister del Napoli, pur di non rinunciare al nazionale del Camerun, ha cambiato il sistema di gioco abituale aumentando  il numero di centrocampisti.Anguissa ha ricambiato la fiducia del mister con prestazioni sempre superlative, capace anche di segnare il gol vittoria col Cagliari. Intanto il rinnovo del nazionale del Camerun sembra ormai sempre più vicino, il club azzurro lo viole blindare fino al 2028. Le parti, approfittando della sosta, torneranno a parlarne per trovare la quadratura del cerchio,, attraverso un aumento dell’ingaggio, come premio fedeltà.

