BREVI

Devastante tragedia al San Lorenzo, muore un calciatore di soli 15 anni: decisi tre giorni di lutto

Vincenzo Letizia 3 Settembre 2025 0 17 sec read

Terribile tragedia nel San Lorenzo che ha annunciato la prematura scomparsa di Valentino Guzmán Zanni, ragazzo di soli 15 anni e appartenente alle squadre giovanili, deceduto dopo una lunga malattia. “Il club è a completa disposizione per fornire supporto per tutti coloro che ne hanno bisogno”. Istituiti tre giorni di lutto e la sospensione di tutte le attività sportive.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Torino, rinforzo in difesa: ingaggiato Ardian Ismajli

Rinforzo in difesa per il Torino. Ardian Ismajli ha da poco cominciato le visite mediche con i granata, presso l’Istituto di Medicina dello Sport in quel […]

7 Luglio 2025 0 18 sec read

Svolta storica per il calcio in Argentina: riaprono le trasferte ai tifosi dopo 12 anni

Il calcio argentino si prepara a una storica rivoluzione. Dopo 12 anni, riaprono le trasferte ai tifosi ospiti. Una trasformazione radicale per il calcio sudamericano in generale […]

19 Luglio 2025 0 1 min read

Felice Ferragosto a tutti i fedeli lettori e ai milioni di tifosi azzurri sparsi nel mondo

La Redazione tutta  di PianetAzzurro augura a tutti i nostri gentili e fedeli lettori una serena e felcice festività di Ferragostro. Stesso augurio ai milioni […]

15 Agosto 2025 0 16 sec read

LUTTO – Il calcio piange la scomparsa del portiere nigeriano Peter Rufai

È scomparso a Lagos all’età di 61 anni Peter Rufai, portiere della Nigeria degli anni 90.

5 Luglio 2025 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui